Warszawianka wicemistrzynią świata w indoor skydivingu. M. Kuczyńska: latania się nie boję

Latanie to jej żywioł. Pierwszy raz skoczyła ze spadochronem w wieku 10 lat. W kwietniu Maja Kuczyńska została wicemistrzynią świata w indoor skydivingu, czyli akrobacjach w tunelu aerodynamicznym.O ekstremalnym sporcie i ekstremalnych projektach mówiła w Magazynie Sportowym RDC.

RDC

Warszawianka w czasie mistrzostw na Słowacji powtórzyła swój największy sukces - zdobyła srebro. Zrobiłam wszystko tak jak chciałam - mówiła Maja Kuczyńska w Magazynie Sportowym radia RDC.

- Chciałam, żebym wypadła dokładnie tak, jak miało być, więc cieszę się z tego - zaznaczyła.

Akrobacje w tunelu aerodynamicznym to tylko jedno z jej ekstremalnych zajęć. To samo robi w otwartej przestrzeni, jest też tzw. latającą wiewiórka - wykonuje loty ubrana w specjalny skafander. Strach? W powietrzu go nie czuje.

- Dla mnie to było zawsze normalne, że ludzie skaczą ze spadochronem. Pamiętam, jak miałam 9 lat, pisałam karteczkę dla mojego taty: „Gratuluje setnego skoku”. Jest naprawdę wiele rzeczy, których się boję, ale tego akurat się nie boję - mówiła.

Kuczyńska skoczyła pierwszy raz w tandemie w wieku 10 lat.

Poza startami w akrobacjach przygotowuje się też do nowych wyzwań - jak przyznała, chce skakać nad morzem czy wyspami. Jak dotąd jej ulubionymi miejscami było latanie nad półwyspem helskim i w Dubaju.

W przyszłym sezonie Kuczyńska planuje przede wszystkim starty w akrobacji powietrznej w otwartej przestrzeni.

