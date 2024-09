Ministerstwo Sportu chce rozwiązać problem PZKol-u. Chodzi o tor kolarski w Pruszkowie Miłosz Kuter 03.09.2024 16:21 Ministerstwo sportu chce rozwiązać problem toru kolarskiego w Pruszkowie drogą prawną. Mówił o tym w Poranku Polskiego Radia RDC wiceminister resortu Ireneusz Raś. Kolarski Welodrom na Mazowszu jest powodem dużych kłopotów finansowych Polskiego Związku Kolarskiego.

Tor kolarski w Pruszkowie (autor: Powiat pruszkowski/gov.pl)

Wiceminister sportu Ireneusz Raś poinformował na antenie Polskiego Radia RDC, że resort problem toru kolarskiego w Pruszkowie chce rozwiązać drogą prawną. Kolarski Welodrom na Mazowszu jest powodem dużych kłopotów finansowych Polskiego Związku Kolarskiego. Związek z własnego budżetu wybudował obiekt - teraz zadłużenie sięga kilkudziesięciu milionów złotych.

- Będziemy chcieli rozwiązać tę sprawę - wskazał Ireneusz Raś. - Musimy znaleźć teraz rozwiązanie, dlatego że trzeba to przeciąć. Myślę, że z wykorzystaniem prokuratorii musimy dojść do porozumienia, aby ten związek mógł normalnie funkcjonować, bo kolarstwo jest bardzo ważne z punktu widzenia krzewienia kultury fizycznej w ogóle i to powinien być dzisiaj priorytet formalny - mówił.



Welodrom w Pruszkowie to jedyny taki obiekt w Polsce - powstał w 2008 roku. Kosztował prawie 100 mln złotych, a związek wciąż go spłaca.

