Tenisista Kamil Majchrzak z widmem 4 lat dyskwalifikacji. Dyrektor POLADY: sprawa jest złożona Adam Abramiuk 13.12.2022 18:20 Nawet 4 lata dyskwalifikacji grożą Kamilowi Majchrzakowi. U tenisisty wykryto niedozwolone substancje. Cztery kontrole antydopingowe wykazały u niego pozytywny wynik.

- Ta sprawa jest naprawdę złożona - mówi dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski. - Mamy do czynienia z trzema pozytywnymi próbkami pobranymi przez ITIA, natomiast jedna próbka dała wynik pozytywny w ramach kontroli realizowanej przez Polską Agencję Antydopingową. To postępowanie cały czas trwa, czekamy teraz na decyzję zawodnika odnośnie próbki B. Jeżeli ta próbka nie zostanie zrealizowana, wtedy powiadomienie o wyniku kontroli staje się ostateczne i będziemy przekazywać sprawę do federacji międzynarodowej - wyjaśnia.



Majchrzak to drugi najlepszy polski tenisista, po Hubercie Hurkaczu. Zajmuje 77 miejsce w rankingu ATP.

"Nie wierzę, że zrobił to świadomie"

Z komunikatu ITIA (International Tennis Integrity Agency), czyli niezależnej instytucji powołanej do promowania i ochrony integralności zawodowego tenisa na świecie wynika, że pozytywne wyniki próbek zostały pobrane od Kamila Majchrzaka w trakcie turniejów w Sofii we wrześniu oraz Japonii i Seulu w październiku.

– Bardzo to przeżyłem, bo znam Kamila i wiem, jakim jest skromnym człowiekiem – mówi triumfator Australian Open i Wimbledonu w grze podwójnej Łukasz Kubot. – Sport zawsze powinien być czysty, powinniśmy być testowani. Bardzo to przeżyłem, bo znam Kamila i wiem, jak skromnym jest chłopakiem. Życzę mu przede wszystkim wytrwałości. Niech ta cała sytuacja ma szczęśliwy koniec – dodaje.

– Nie wierzę, że zrobił to świadomie – podkreśla polski tenisista, zwycięzca 18 turniejów w grze podwójnej Mariusz Fyrstenberg. – Znam Kamila od dziecka i może to zabrzmi banalnie, ale absolutnie nie wierzę, że zrobił to świadomie. Jestem z nim zresztą w kontakcie. Przeżywa załamanie kariery i życia. Można powiedzieć, że jest teraz wrakiem człowieka – mówi.

Oświadczenie tenisisty

26-letni Kamil Majchrzak opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym poinformował o wyniku kontroli antydopingowych, ale jednocześnie podkreślił swoją niewinność.

„Zmuszony jestem przekazać niezwykle trudną i druzgocącą dla mnie informację. W październiku i listopadzie 2022 roku przeszedłem kontrole antydopingowe, których wynik okazał się pozytywny. Z całą stanowczością podkreślam, iż nigdy, przenigdy świadomie nie zażyłem żadnej zakazanej substancji. Pozytywny wynik jest dla mnie ogromnym szokiem, tym bardziej, iż nie wiem, w jaki sposób niedozwolona substancja znalazła się w moim organizmie. Rozpocząłem najtrudniejszą walkę w moim życiu – walkę o udowodnienie swojej niewinności i powrót do sportu, który kocham” – napisał Majchrzak.

