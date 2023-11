T. Adamek vs. J. Błachowicz? Łukasz Jurkowski: to byłaby przepaść na korzyść Błachowicza Przemysław Paczkowski 27.11.2023 14:32 To byłaby przepaść na korzyść Jana Błachowicza — tak Łukasz Jurkowski komentuje potencjalne starcie byłego mistrz UFC z legendą boksu Tomaszem Adamkiem. Popularny „Juras” był gościem Magazynu Sportowego na antenie Radia dla Ciebie. Zdaniem spikera Legii Warszawa i byłego zawodnika MMA taki pojedynek mógłby się odbyć, ale jak zaznacza, jedynie na typowo sportowej gali.

Łukasz Jurkowski (autor: RDC)

— Tylko nie wiem, czy to jest dobry czas, aby wracać po raz kolejny dla Tomka Adamka, bo okaże się, że będzie weryfikowany za chwilkę przez osoby, które nie powinny być weryfikowane. O ile oczywiście Jan Błachowicz był mistrzem UFC i cały czas jest top w rankingu, to myślę, że na obecny ich stan wieku, możliwości fizycznych, to jednak myślę, że to byłaby przepaść na korzyść oczywiście Janka Błachowicza — powiedział Jurkowski.





Głośno o potencjalnym pojedynku zrobiło się po tym jak Tomasz Adamek podpisał kontrakt z jedną z freak fightowych organizacji.

— Tomek Adamek to przykład, że jednak czas weryfikuje, bo Tomek Adamek jeszcze parę miesięcy temu mówił, że do cyrku to on nigdy nie będzie wchodził, bo to cyrkowcy są. To teraz Tomek Adamek też jest cyrkowcem, bo wszedł do tego namiotu — oznajmił.

Według medialnych doniesień niewykluczona jest też walka Tomasza Adamka z Mamedem Khalidovem.

