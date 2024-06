A. Person o pasji M. Probierza: dołożyłem mały ułamek, by Michał grał w golfa Miłosz Kuter 19.06.2024 19:37 Piłka nożna nie jest jedyną dyscypliną, którą interesuje się selekcjoner Michał Probierz. Dziennikarz i komentator sportowy Andrzej Person zdradził w audycji „Strefa Euro”, że zainteresował trenera polskiej reprezentacji golfem. — Dołożyłem mały ułamek do tego, żeby Michał grał w golfa. On rzeczywiście bez przerwy ogląda i komentuje nawet najważniejsze turnieje — powiedział na antenie RDC.

W szóstym odcinku „Strefy Euro” prowadzącego audycję Marka Wiernika odwiedził gość specjalny — dziennikarz sportowy i były senator RP Andrzej Person.

Person oceniał grę podopiecznych selekcjonera Michała Probierza. Wskazał jednak, że piłka nożna to nie jedyna dyscyplina sportowa, którą interesuje się trener polskiej drużyny.

Jak zaznaczył na antenie RDC, kiedyś zainteresował go także innym sportem.

— Dołożyłem mały ułamek do tego, żeby Michał grał w golfa. On rzeczywiście zafascynowany bez przerwy ogląda i komentuje nawet najważniejsze turnieje. Od kilku lat jest słuchaczem, czy obserwatorem naszych transmisji. Michał zawsze przesyła jakiś komentarz do tego co mu się podobało, a co nie — powiedział Person.

W szóstym odcinku „Strefy Euro” nasi dziennikarze i eksperci rozmawiali również o sytuacji Biało-Czerwonych na turnieju w Niemczech, formie ich grupowych rywali oraz nadchodzącym meczu gospodarzy.

Gośćmi Marka Wiernika byli:

Tomasz Sokołowski – ekspert piłkarski RDC

Andrzej Person – dziennikarz i komentator sportowy

Przemysław Paczkowski i Miłosz Kuter – dziennikarze RDC

Szósty dzień Mistrzostw Europy w Niemczech to mecze: Chorwacja — Albania, Niemcy — Węgry i Szwajcaria — Szkocja.

Euro 2024

Po raz trzeci w ME zagrają 24 reprezentacje. Zostały one podzielone na sześć grup. Po dwie czołowe z każdej oraz cztery z najlepszym bilansem spośród tych, które zajmą trzecie lokaty, awansują do 1/8 finału. Począwszy od tej fazy, obowiązywać będzie system pucharowy, czyli przegrywający odpada.

Mecz Polski z Holandią odbył się w niedzielę 16 czerwca. Następnymi rywalami naszej reprezentacji będą jeszcze Austria – 21 czerwca w Berlinie oraz Francja – cztery dni później w Dortmundzie.

Będzie to piąty start Biało-Czerwonych w tej imprezie. Dotychczas trzykrotnie odpadli po fazie grupowej, a osiem lat temu we Francji dotarli do ćwierćfinału, przegrywając w nim w serii rzutów karnych z późniejszym triumfatorem – Portugalią.

Finał Euro 2024 zaplanowano na 14 lipca na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

