„Jest wymagająca, ale też uczciwa”. Dziś 50-lecie „Żylety” na stadionie przy Łazienkowskiej

50 lat „Żylety". Dziś wielkie świętowanie na stadionie przy Łazienkowskiej. Podczas meczu Legii Warszawa z Wartą Poznań, trybuna najwierniejszych kibiców stołecznego klubu będzie obchodzić swoje 50. urodziny.

Żyleta (autor: Legia Warszawa)

50-lecie obchodzi dziś „Żyleta”, czyli trybuna najwierniejszych kibiców na stadionie Legii Warszawa przy ul. Łazienkowskiej. Były piłkarz „Wojskowych” Tomasz Sokołowski docenia Żyletę przede wszystkim za atmosferę. Ekspert Radia dla Ciebie wspomina szczególnie jeden mecz z sezonu 96/97 w Pucharze UEFA z Panathinaikosem Ateny.

- Jak graliśmy drugi raz z Panathinaikosem w Pucharze UEFA, to pamiętam, że my goniliśmy wynik i atmosfera na trybunach, to było niewiarygodne. Ja nie pamiętam drugiego takiego spotkania z takim dopingiem - mówi.



- Żyleta jest wymagająca, ale też uczciwa - dodaje Tomasz Sokołowski. - Żyleta jest wymagającym kibicem w sensie takim, że widzi to, jak ty przechodzisz obok meczu albo słabiej grasz i tego nie ścierpi. Możesz mieć słabsze momenty, ale zaangażowanie, walka determinacja - wskazuje.



- Zawsze byli z nami na dobre i na złe - wspomina były napastnik Legii Warszawa Marek Saganowski. - Przede wszystkim pamiętam to, że za każdym razem do prawie końca meczu byli z zespołem. I za to wielki szacunek - mówi.



„Żyleta” swoją nazwę zawdzięcza reklamie żyletek, która widniała nad trybuną. Od pół wieku gromadzi tysiące fanów klubu znad Wisły, a oprawy prezentowane przez kibiców znane są na całym świecie. Początek dzisiejszego meczu Legii Warszawa z Wartą Poznań o 20:00.

