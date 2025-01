Mission Impossible w Siedlcach. Trener Pogoni: Trenujemy w 15. To niedopuszczalne RDC 10.01.2025 15:32 Pogoń Siedlce zajmuje ostatnie miejsce w tabeli na półmetku sezonu I ligi. Na domiar złego nic nie zapowiada poprawy przed drugą częścią sezonu. Wiadomo już, że drużyna nie wyjedzie na zgrupowanie do Turcji, ani innego ośrodka przygotowań, a na treningi wybiega zaledwie 15 zawodników. - To niedopuszczalne - mówi w Polskim Radiu RDC trener Pogoni Siedlce Adam Nocoń.

Adam Nocoń (autor: RDC)

Drużyna Pogoni zdobyła w tym sezonie zaledwie 9 punktów. 2 razy wygrała, trzy zremisowała i poniosła 14 porażek. Powtórka takiej serii w drugiej części sezonu to prosta droga do spadku Pogoni. Dla trenera siedleckiej ekipy wyjścia są dwa.

- Jeżeli one nastąpią, to będzie znak z klubu i od zarządu, i od prezesa, że walczymy. Jeżeli tych wzmocnień nie będzie, to będzie to taki znak w drugą stronę, że klub się pogodził ze spadkiem - mówi w Polskim Radiu RDC trener Pogoni Siedlce Adam Nocoń.



Trener dodał, że ma plan na zespół, ale bez wzmocnień na niewiele się to zda. - Mam nadzieję, że nikt nie złożył broni - dodał Nocoń.

Promykiem nadziei jest możliwy transfer obrońcy Marcin Flisa, który występował m.in. w Stali Mielec i ŁKS-ie.

Po wznowieniu rozgrywek 1 ligi Pogoń Siedlce zmierzy się u siebie 15 lutego z Ruchem Chorzów, który zajmuje 4 miejsce w tabeli.

