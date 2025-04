Dziś Polonia Warszawa podejmie Wisłę Płock. „To bardzo ważne spotkanie”

Derby Mazowsza i hitowe starcie 29. kolejki 1. ligi – dziś wieczorem Polonia Warszawa zmierzy się na własnym stadionie z Wisłą Płock. Obie ekipy wciąż walczą o awans do ekstraklasy. – Wielkie brawa dla Polonii i dla trenera Pawlaka, który diametralnie zmienił ten zespół. Zachęcam do przyjścia na stadion, bo to będzie fajny mecz i fajne emocje – mówił w „Magazynie Sportowym” RDC były szkoleniowiec m.in. Czarnych Koszul Piotr Stokowiec.