Piłkarskie ME kobiet. Niemcy, Dania i Szwecja rywalami Polski w grupie C RDC 16.12.2024 18:53 Niemcy, Dania i Szwecja będą rywalami polskich piłkarek w przyszłorocznych mistrzostwach Europy w Szwajcarii. Losowane z czwartego koszyka Biało-Czerwone trafiły do grupy C.

Niemcy, Dania i Szwecja rywalami Polski w grupie C (autor: pexels)

Reprezentacja Niemiec zajmuje trzecie miejsce w rankingu FIFA. Szwecja jest piąta, Dania 12., a Polska 28. Polki dwukrotnie mierzyły się z Niemkami w tegorocznej Lidze Narodów. Przegrały 1:4 i 1:3.

W grupie A znalazły się Szwajcaria, Islandia, Norwegia i Finlandia. Do grupy B trafiły Hiszpania, Włochy, Belgia i Portugalia. W grupie D zagrają Francja, Anglia, Holandia i Walia. Teoretycznie najsłabsza jest grupa A, a najsilniejsza grupa D.

W ceremonii losowania w Bazylei wzięli udział piłkarze i piłkarki: Francuz Raphael Varane, Włoch Leonardo Bonucci, Szwajcar Xherdan Shaqiri, Niemiec Sami Khedira, Angielka Jill Scott i Szwedka Caroline Seger.

Kobieca reprezentacja Niemiec najwięcej, osiem razy zdobyła piłkarskie mistrzostwo Europy. Poprzedni turniej w 2022 roku wygrała Anglia, a podczas Euro 2025 w tej imprezie zadebiutują Polska i Walia.

Euro 2025 potrwa od 2 do 27 lipca. W turnieju zostanie rozegranych 31 spotkań, a do sprzedaży trafi 700 tysięcy biletów. Mecz otwarcia i finał odbędą się na St. Jakob-Park w Bazylei. Na początek Szwajcaria zagra z Norwegią. Będzie to 14. edycja mistrzostw Europy.

