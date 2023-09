Engel namaścił, Kulesza wybrał. Michał Probierz nowym selekcjonerem PZPN RDC 20.09.2023 08:14 Nowym selekcjonerem polskich piłkarzy będzie Michał Probierz - poinformował na Twitterze prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. Trener zastąpi Fernando Santosa, który został zwolniony 13 września. Probierza namaścił na antenie RDC Jerzy Engel. Wie, jak wygląda praca przy reprezentacji - mówił były selekcjoner.

Michał Probierz (autor: Łączy Nas Piłka)

Michał Probierz nowym selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. O wyborze PZPN-u poinformował na Twitterze prezes Cezary Kulesza.

Selekcjonerem reprezentacji Polski został Michał Probierz. To wybór najlepszy z możliwych. Życzę powodzenia nowemu trenerowi. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) September 20, 2023

Michała Probierza w Białymstoku zatrudniał Kulesza, ówczesny prezes tego klubu, a dziś szef PZPN, który dał mu też pracę w związku i powierzył prowadzenie "młodzieżówki".

Kim jest Probierz?

Probierz urodził się 24 września 1972 roku w Bytomiu. Jako piłkarz występował w barwach ŁKS Łagiewniki, Rozbarku Bytom, Gwarka Zabrze, Ruchu Chorzów, Bayeru Uerdingen, KFC Uerdingen, SG Wattenscheid, Górnika Zabrze, Pogoni Szczecin i Widzewa Łódź. W polskiej ekstraklasie rozegrał 260 spotkań, zdobywając dziewięć bramek. Występował w juniorskiej i młodzieżowej reprezentacji Polski. Karierę trenerską rozpoczynał jako szkoleniowiec młodzieży w SG Wattenscheid oraz Górniku Zabrze.

Jako pierwszy trener prowadził Polonię Bytom, Widzew Łódź, Jagiellonię Białystok, ŁKS Łódź, Aris Saloniki, Wisłę Kraków, GKS Bełchatów, Lechię Gdańsk i Cracovię. Był przez chwilę trenerem Bruk-Bet Termaliki Nieciecza, ale nie poprowadził drużyny w żadnym meczu. Z Jagiellonią, w której spędził w dwóch podejściach łącznie sześć lat, sięgnął po Puchar Polski i Superpuchar (2010) oraz wicemistrzostwo kraju (2017).

Natomiast Cracovię, w której pełnił jednocześnie funkcję wiceprezesa ds. sportowych, poprowadził po Puchar Polski i Superpuchar (2020). 4 lipca 2022 został szkoleniowcem młodzieżowej reprezentacji kraju. W rozpoczętych we wrześniu kwalifikacjach mistrzostw Europy do lat 21 jego zespół odniósł dwa zwycięstwa.

Engel „namaścił” Probierza

Już w miniony piątek były trener kadry Jerzy Engel mówił, że to będzie najlepszy możliwy wybór. Tłumaczył to znajomością pracy w PZPN i z reprezentacją Polski.

— Wie, jak wygląda praca przy reprezentacji. Jeszcze nie narodowej, ale przy Under-21. Z całej tej reprezentacji też się nauczył i zna wszystkich młodych zawodników, którzy będą wchodzić za chwilę do pierwszego zespołu. Dlatego jego spokojnie bym namaścił na te trzy mecze. Potem zrobił mu opcję, jeżeli te trzy mecze będą okej, i dadzą nam awans do Mistrzostw Europy — powiedział na antenie RDC Engel.

Najgorszy bilans od 10 lat

Najbliższe mecze w kwalifikacjach ME czekają Polaków 12 i 15 października z Wyspami Owczymi w Thorshavn oraz Mołdawią w Warszawie. Zgrupowanie rozpocznie się 9 października. W pięciu występach eliminacyjnych pod wodzą Santosa Polacy wywalczyli ledwie sześć punktów i są na czwartej pozycji w grupie E, za Albanią - 10, Czechami - 8, ale tylko w czterech meczach, i Mołdawią - 8.

Tak złego bilansu w jakichkolwiek kwalifikacjach nie mieli od 10 lat, a trzy wyjazdowe pojedynki o punkty przegrali poprzednio w latach 2008-09 u schyłku kadencji Leo Beenhakkera. W przypadku niewywalczenia awansu do przyszłorocznego turnieju w Niemczech dzięki zajęciu jednego z dwóch czołowych miejsc w grupie, a to wciąż jest możliwe, choć zależy już nie tylko od Polaków, zapewne w marcu 2024 wystąpią oni w barażach. Zakwalifikują się do nich dzięki wysokim notowaniom w ostatniej edycji Ligi Narodów.

Czytaj też: J. Jankowski: Legia Kosz powinna zagrać pierwszy mecz na nowej hali w 2027 roku