Grzywna i zamknięcie jednej trybuny. Legia Warszawa znowu ukarana przez UEFA RDC 20.12.2023 07:46 Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA nałożyła kary na Legię za zachowanie kibiców podczas meczu piłkarskiej Ligi Konferencji u siebie z AZ Alkmaar (2:0). Warszawski klub musi zapłacić łącznie 50 tysięcy euro grzywny, ponadto zamknięto trybunę północną stadionu - w sumie na dwa mecze.

Legia Warszawa (autor: Legia Warszawa/X)

Z nałożonych kar finansowych 40 tys. euro to efekt użycia przez kibiców Legii środków pirotechnicznych. Natomiast 10 tys. euro to następstwo, jak napisała UEFA we wtorkowym komunikacie, „prowokacyjnego przekazu o obraźliwym charakterze”. Chodzi o fragment art. 16 regulaminu dyscyplinarnego UEFA i niedozwolony doping kibiców.

Europejska centrala zamknęła także trybunę północną stadionu przy Łazienkowskiej, czyli za jedną z bramek.

Stołeczny klub za odpalenie przez kibiców fajerwerków musi zagrać przy częściowo zamkniętym stadionie łącznie dwa mecze. W jednym przypadku, w najbliższym spotkaniu pod egidą UEFA, jest to odwieszenie „środka dyscyplinarnego” z 13 września.

Ponadto kara - również za fajerwerki - dotyczy „jednego dodatkowego meczu rozgrywek UEFA, w którym Legia zagra jako gospodarz”.

W ostatniej kolejce fazy grupowej LK Legia pokonała 14 grudnia u siebie holenderski AZ Alkmaar 2:0 i awansowała do fazy pucharowej z drugiego miejsca w grupie (AZ odpadł z rozgrywek). W barażu o awans do 1/8 finału rywalem Legii będzie norweski zespół Molde FK.

Kara za zamieszki w Birmingham

Wcześniej UEFA nałożyła na Legię karę, która była efektem zamieszek przed meczem piłkarskiej Ligi Konferencji w Birmingham 30 listopada —zakaz wyjazdowy dla kibiców na pięć spotkań w europejskich pucharach oraz grzywna w wysokości 100 tys. euro.

Zajścia w okolicach stadionu Villa Park miały miejsce przed i w trakcie meczu z Aston Villą. W stronę funkcjonariuszy rzucano m.in. racami, gałęziami i kamieniami. Rannych zostało czterech policjantów, aresztowano 46 osób.

Legia została także zobowiązana do pokrycia kosztów, jakie Aston Villa musiała ponieść na naprawy zniszczeń.

Legia przegrała w Anglii 1:2 i z dziewięcioma punktami zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy E Ligi Konferencji. Remis w ostatnim występie - 14 grudnia z AZ Alkmaar w Warszawie - zapewni jej awans do fazy pucharowej.

