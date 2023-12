Zakaz wyjazdowy dla kibiców i wysoka grzywna. Legia Warszawa ukarana przez UEFA RDC 13.12.2023 19:31 UEFA nałożyła na Legię Warszawa grzywnę w wysokości 100 tys. euro oraz zakaz wyjazdowy dla kibiców na pięć spotkań w europejskich pucharach. To efekt zamieszek przed meczem piłkarskiej Ligi Konferencji w Birmingham 30 listopada.

Zakaz wyjazdowy dla kibiców na pięć spotkań w europejskich pucharach oraz grzywna w wysokości 100 tys. euro, to kara, jaką nałożyła UEFA na Legię Warszawa za zajścia w Birmingham.

Zajścia w okolicach stadionu Villa Park miały miejsce przed i w trakcie meczu z Aston Villą. W stronę funkcjonariuszy rzucano m.in. racami, gałęziami i kamieniami. Rannych zostało czterech policjantów, aresztowano 46 osób.

Legia została także zobowiązana do pokrycia kosztów, jakie Aston Villa musiała ponieść na naprawy zniszczeń.

Legia przegrała w Anglii 1:2 i z dziewięcioma punktami zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy E Ligi Konferencji. Remis w ostatnim występie - 14 grudnia z AZ Alkmaar w Warszawie - zapewni jej awans do fazy pucharowej.

Skarga Aston Villa

„Aston Villa może potwierdzić, że złożyła oficjalną skargę do UEFA w związku z postępowaniem Klubu Piłkarskiego Legia Warszawa i zachowaniem jego kibiców przed wczorajszym meczem Ligi Konferencji UEFA na Villa Park” – oświadczył angielski klub.

Aston Villa podała, że Legia została poinformowana o szczegółach przydziału biletów na cztery tygodnie przed meczem, dodając, że działacze polskiej drużyny odmówili potwierdzenia, czy przyjmą przydział biletów do godziny 16 w czwartek.

– Brak współpracy i kłamstwa ze strony władz Legii Warszawa przed meczem były całkowicie nie do przyjęcia i głęboko rozczarowujące. To zachowanie zwiększyło niebezpieczeństwo, na jakie narażeni byli funkcjonariusze policji z West Midlands i nasi kibice, a na sceny przemocy ze strony kibiców Legii nie ma miejsca we współczesnym futbolu ani w cywilizowanym społeczeństwie – powiedział Chris Heck, prezes ds. operacji biznesowych w Aston Villa.

Komunikat Legii

Inaczej sprawę przedstawia Legia Warszawa. Jeszcze przed rozpoczęciem meczu wydała komunikat, w którym wskazała, że Aston Villa odmówiła przydziału biletów dla kibiców gości zgodnie z przepisami UEFA i w związku z tym jej oficjalna delegacja, z właścicielem i prezesem klubu Dariuszem Mioduskim na czele, nie pojawi się na trybunach.

„Zamiast rozładować potencjalne napięcia przedmeczowe, restrykcyjne środki Aston Villa F.C. jako klubu gospodarza niepotrzebnie doprowadzają do zaostrzania atmosfery. Naszym zdaniem takie środki przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego i są bezpodstawne” – ogłosiła Legia.

Legia przypomniała w tym komunikacie, że zgodnie z regulaminem rozgrywek UEFA kibicom przyjezdnym przysługuje przydział biletów odpowiadający pięciu procentom pojemności stadionu, co w przypadku meczów na Villa Park oznacza pulę 2100 biletów. Legii odmówiono przyznania tylu wejściówek, a klub w toku negocjacji zaproponował przydział 1700 biletów, co odpowiadało kwocie biletów dla fanów z Anglii na pierwszy mecz w Warszawie.

„Propozycja ta została oficjalnie zaakceptowana i należycie udokumentowana w raporcie delegata UEFA z dnia 21 września” – zaznaczono.

Polski klub poinformował, że 2 listopada strona angielska zmieniła te ustalenia i zaproponowała 890 kart wstępu, na co Legia domagała się przestrzegania ustaleń z 21 września. Jak przekazano, jej przedstawiciele także na miejscu w Anglii, na długo przed terminem meczu, prowadzili intensywne negocjacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, by kibice stołecznej drużyny mogli wejść na trybuny. Z kolei już w czwartek przedstawicielom Legii miano utrudniać uzyskanie biletów VIP dla sponsorów i gości drużyny.

Kulisy zajść

Według brytyjskiej policji przydział puli biletów dla kibiców przyjezdnych został zmniejszony do niespełna 1000 za radą lokalnych służb bezpieczeństwa, gdyż kibice Legii brali udział w zamieszkach przy okazji meczu w Alkmaar na początku października.

Angielski klub w komunikacie zaznaczył, że Legia nie reagowała na liczne prośby, szczególnie w ciągu ostatnich dwóch dni, o współpracę dotyczącą jej kibiców podróżujących na mecz. „Od klubu gości nie otrzymano żadnego wsparcia w rozwiązaniu kwestii bezpieczeństwa kibiców gości przybywających na Villa Park” – napisano.

Jak dodano, angielski klub wielokrotnie, łącznie z porankiem w dniu spotkania, wspólnie z UEFA i wszystkimi odpowiednimi służbami zgłaszał Legii obawy, że jej kibice bez biletów spróbują dostać się na Villa Park.

