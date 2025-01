Pływak Ksawery Masiuk o planach na 2025 rok: taka zmiana na pewno mi pomoże Przemysław Paczkowski 04.01.2025 13:19 Najbardziej utalentowany pływak młodego pokolenia Ksawery Masiuk opowiedział w Polskim Radiu RDC o swoich planach na 2025 rok. Najważniejszym z nich będzie wyjazd do Stanów Zjednoczonych, gdzie ma trenować z byłym szkoleniowcem Michaela Phelpsa.

Ksawery Masiuk, który na co dzień trenuje w klubie na Bielanach pod okiem obecnego trenera kadry Polski Pawła Wołkowa, może zaliczyć zeszły rok do udanych. 20-latek zdobył 6 medali mistrzostw świata i europy. Mimo sukcesów przed Polakiem duża zmiana.

Na antenie Polskiego Radia RDC mówił o planach na kolejny rok. Najważniejszym z nich będzie wyjazd do USA, który ma pomóc młodemu sportowcowi rozwijać karierę.

– Żeby trenować z trenerem Bobem Bowmanem, który aktualnie trenuje naprawdę plejadę gwiazd pływania, tylu rekordzistów świata, Leona Marchanda, który podbił Paryż. Też chcę należeć do tego zespołu, też chcę być na takim poziomie. Po prostu uważam, że taka zmiana na pewno mi pomoże – mówił Masiuk.

W Stanach Zjednoczonych pływak ma jednocześnie trenować i studiować. Masiuk zdradził, że możliwa jest zmiana stylu, w jakim będzie pływał.

– Zobaczymy, zobaczymy jak się będę czuć, bo wiadomo, że moim koronnym stylem jest grzbiet, ale jeżeli on mi się znudzi, bo tak czasami jest, że te style się nudzą, no to może podziałamy coś w kierunku delfina i kraula.

Polecę do Stanów, no to już w ogóle zobaczymy, bo tam będę pływać po prostu to, co jest najwygodniejsze dla drużyny – tłumaczył pływak.

Od sierpnia Ksawery ma trenować z byłym szkoleniowcem Michaela Phelpsa. Najważniejszym przyszłorocznym startem będą lipcowe mistrzostwa świata w Singapurze.

