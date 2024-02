Paweł Korzeniowski walczy o szóste Igrzyska Olimpijskie. „Nigdy nie byłem tak silny”

Nigdy nie byłem tak silny - zapewnił w Radiu dla Ciebie pięciokrotny olimpijczyk i mistrz świata Paweł Korzeniowski przed kwalifikacjami do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W przypadku jej uzyskania będą to szóste igrzyska pływaka. Do tej pory udało się to tylko dwóm polskim sportowcom.