I. Niedźwiedź o dwukrotnym zakończeniu kariery: wróciłam, żeby być pewna, że to „the end” Łukasz Starowieyski 27.06.2023 14:47 To już naprawdę koniec - twierdzi Iwona Niedźwiedź, jedna z najlepszych polskich piłkarek ręcznych. Niemal 200-krotna reprezentantka Polski, 43-letnia zawodniczka podczas Igrzysk Europejskich po raz drugi ogłosiła zakończenie kariery. W „Magazynie Sportowym” RDC mówiła o przyczynach decyzji.

Iwona Niedźwiedź (autor: RDC)

Iwona Niedźwiedź, gwiazda piłki ręcznej kilka dni temu drugi raz postanowiła zakończyć karierę. Dlaczego wróciła?

- Pamiętacie jak byłam u Was rok, dwa lata temu? Wtedy mówiłam o tym, jak bardzo ciężko jest mi się rozstać, jak mnie to boli, że już nie mogę tego sportu uprawiać - tłumaczyła na antenie RDC.

Dlatego po 4 latach przerwy, gdy dostała propozycję gry w zespole Szczypiorno Kalisz, nie wahała się. Jej zdaniem, powrót do sportu miał spełnić w jej życiu określone zadanie.

- Jak patrzę z perspektywy czasu, to on miał się wydarzyć, po to, bym ja mogła w pełni usatysfakcjonowana i pewna, że to już jest the end, zakończyć mój rozdział ze sportem - mówiła Iwona Niedźwiedź.

Trampki po sezonie zawiesiła na kołku, piłki nie odłożyła. Zagrała jeszcze w reprezentacji Polski w piłce ręcznej plażowej. Po ostatnim meczu Igrzysk, w którym Polki zajęły ósme miejsce, powiedziała koniec. Twierdzi, że ostatecznie.

Kontaktu ze sportem nie zerwała i nie zerwie. Jest komentatorem meczów piłki ręcznej, pełni też funkcję dyrektora sportowego KPR Legionowo.

