Fernando Santos selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. „Jestem przekonany, że odniesiemy sukces” RDC 24.01.2023 13:07 Fernando Santos oficjalnie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Jego nominacja została ogłoszona dziś na konferencji prasowej Polskiego Związku Piłki Nożnej na PGE Narodowym w Warszawie. Jestem przekonany, że odniesiemy sukces - powiedział.

Fernando Santos selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej (autor: RDC)

- Od dziś jestem Polakiem, jestem jednym z was - przyznał nowy selekcjoner polskich piłkarzy. - To zaszczyt, bo mówimy o wielkim kraju. Polska jest wielkim krajem o niezwykle bogatej historii i kulturze - powiedział 68-letni Portugalczyk.

- Szczęście nie spada z nieba, trzeba sobie na nie zapracować. Ale jestem pewien, że osiągniemy bardzo wiele dla reprezentacji Polski i wszystkich Polaków - dodał.

Piłkarze w światowej czołówce

- Polska ma bardzo dobrych piłkarzy, należy do światowej czołówki - powiedział nowy selekcjoner biało-czerwonych. Portugalski trener dodał, że jego pierwszym celem będzie do mistrzostwa Europy 2024.

- Dla mnie bardzo ważne w Polsce zrobić to, co robiłem w przeszłości – chcę tu zostawić po sobie spuściznę, coś na przyszłość. Świat futbolu się zmienia, więc chcę stworzyć podstawy nowej przyszłości reprezentacji - przyznał szkoleniowiec.

Wskazał, że podstawowym celem będzie awans do mistrzostw Europy 2024, do których eliminacje rozpoczną się w marcu. - Najpierw awans, to cel podstawowy, a później oczywiście będziemy chcieli ugrać coś więcej - zaznaczył.

Wspomniał też, że nie zamierza w polskiej kadrze przeprowadzać rewolucji, ale ciężko pracować i udoskonalać wszystko to, co było w niej do tej pory.

Polski współpracownik

- To istotne, by mieć współpracownika, który jest Polakiem. W początkowej fazie to bardzo ważne – zna lepiej mentalność, osobowość, może przekazywać lepiej moje pomysły - przyznał Fernando Santos.

Santos poinformował, że rozmawiał już w Polsce z Łukaszem Piszczkiem i Tomaszem Kaczmarkiem, którzy są kandydatami na jego asystentów.

- Muszę to przemyśleć, w ciągu dwóch tygodni podejmę decyzję - przekazał.

Santos na razie wyjedzie do Portugalii, by załatwić sprawy osobiste, ale poinformował, że w Polsce zostaną już jego najbliżsi współpracownicy.

- Z każdym trenerem, z którym rozmawialiśmy, wskazywaliśmy, że chcemy, aby w sztabie byli polscy trenerzy, którzy będą się uczyć, a później ich wiedzę będziemy mogli wykorzystać - dodał prezes PZPN Cezary Kulesza.

"Chcę wygrać wszystko"

Nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Fernando Santos, zapytany o cele z biało-czerwonymi, odparł, że "chce wygrać wszystko". Jak zapewnił, nie zamierza patrzeć zawodnikom w metryki.

- Chcę wygrać wszystko, nie przyjechałem tutaj, by przegrywać. Nie lubię słowa "przegrana", nie akceptuję go. Moją ambicją jest wygrywanie każdego meczu - powiedział Santos podczas wtorkowej prezentacji na PGE Narodowym.

- Wiem, że nie zawsze jest to możliwe, bo mamy po drugiej stronie przeciwników. Dlatego bardzo ważne jest rozpracowanie tych rywali. Mam człowieka w sztabie od tego zadania - dodał.

Jak przyznał, w czasie mundialu w Katarze oglądał wszystkie cztery mecze biało-czerwonych.

- Ponadto w przeszłości już mierzyłem się z reprezentacją Polski. Drużyna grała różnie, w różnych ustawieniach. Teraz chcę to dokładnie przeanalizować i wyciągać wnioski. Nie chcę mówić o konkretnej taktyce. 4-4-2, 4-3-3 - to są tylko liczby. Ważna będzie współpraca na boisku, dynamika gry. Musimy umieć grać tak, żeby przeciwnik nie zbliżał się do naszej bramki. To podstawa. To jest ważniejsze niż ta cała filozofia - podkreślił portugalski szkoleniowiec.

Zapowiedział, że nie zamierza robić rewolucji.

- To nigdy nie jest dobry pomysł - stwierdził, dodając również, że nie będzie zaglądać zawodnikom w dowód.

Trudny wybór

Następcę Czesława Michniewicza Prezes PZPN Cezary Kulesza wybrał po miesiącu poszukiwań.

"Wybór nie był łatwy, ale wierzę, że z nowym trenerem przeżyjemy wiele pięknych chwil" - napisał już w niedzielę na Twitterze szef federacji.

Następnego dnia wieczorem Kulesza zamieścił wspólne zdjęcie z Santosem i podpisem: "Do zobaczenia jutro na konferencji na PGE Narodowym", potwierdzając w ten sposób swój wybór.

Do zobaczenia jutro na konferencji na @PGENarodowy! pic.twitter.com/cJVk8chP3i — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) January 23, 2023

Pochodzący z Lizbony 68-letni szkoleniowiec przyleciał do Warszawy w poniedziałek i do wieczora prowadził rozmowy z Kuleszą. Santosowi towarzyszyli dwaj współpracownicy, a w jego sztabie znajdą się również Polacy, o co zabiegały władze PZPN.

Pierwszym celem nowego selekcjonera będzie awans do mistrzostw Europy 2024.

Imponujący życiorys trenerski

Urodzony 10 października 1954 roku Santos był szkoleniowcem reprezentacji Grecji (2010-2014), a następnie swojego kraju (2014-2022). W przeszłości pracował również w czołowych klubach właśnie z Grecji i Portugalii.

Ma imponujący życiorys trenerski - zwłaszcza złoto mistrzostwo Europy 2016 i triumf w pierwszej edycji Ligi Narodów (2018/19) ze swoimi rodakami.

Biało-czerwoni pozostawali bez trenera od 1 stycznia. Dzień wcześniej skończyła się umowa z Michniewiczem, a nowa nie została podpisana.

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski zadebiutuje 24 marca. Biało-czerwoni rozpoczną wówczas eliminacje mistrzostw Europy - z Czechami na wyjeździe. Trzy dni później spotkają się u siebie z Albanią. W tej stawce są także niżej notowane Wyspy Owcze i Mołdawia. Na turniej w Niemczech awansują dwie drużyny z grupy.

