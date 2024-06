M. Probierz: mecz z Francją potraktujemy jako przygotowanie do Ligi Narodów i eliminacji do MŚ

Trener piłkarskiej reprezentacji Polski Michał Probierz dzień po porażce z Austrią 1:3 w Berlinie na Euro 2024 powtórzył, że "nie zamierza zejść z obranej drogi w kadrze". - Mamy bardzo silnych rywali w grupie, a my jesteśmy w przebudowie - dodał. Wskazał też, że mecz z Francją potraktują jako przygotowanie do Ligi Narodów i eliminacji do mistrzostw świata.