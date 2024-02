Ekstraklasa piłkarska. Radomiak uległ Pogoni. Zieloni przegrali 0:4 RDC 16.02.2024 20:06 Radomiak Radom uległ Pogoni Szczecin 0:4 (0:3) na inaugurację 21. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Dwa gole strzelił Norweg Fredrik Ulvestad (27', 43'), a po jednym trafieniu dołożyli Kamil Grosicki (35' - karny) i Patryk Paryzek (90+1').

Radomiak uległ Pogoni Szczecin (autor: PAP/Piotr Polak)

Obydwa zespoły przystąpiły do tego meczu w odmiennych nastrojach - Radomiak po klęsce 0:6 z Cracovią, a Pogoń po wygranej 1:0 we Wrocławiu z ówczesnym liderem - Śląskiem. Ponadto trener gospodarzy Maciej Kędziorek nie mógł skorzystać z czterech piłkarzy: Michała Kaputa, Luizao, Christosa Dionisa i Leonardo Rochy, którzy pauzowali za żółte bądź czerwone kartki. W tej sytuacji do wyjściowej jedenastki wskoczyli pozyskani niedawno pomocnik Bruno Jordao i napastnik Jardel. Obydwaj zadebiutowali w radomskim zespole.

Szczecinianie od początku uzyskali przewagę. Świetnie dysponowany Kamil Grosicki dwukrotnie podawał w pole karne, ale jego partnerzy nie wykorzystali tych zagrań. Za trzecim razem się udało. "Grosik" wyłożył piłkę Norwegowi Fredrikowi Ulvestadowi, który tylko dostawił nogę i Pogoń prowadziła 1:0. To 10. asysta skrzydłowego Pogoni w tym sezonie.

To był jednak dopiero początek nieszczęść Radomiaka. W 30. minucie Gabriel Kobylak wyłapując górną piłkę uderzył kolanem w twarz Efthymisa Koulourisa. Arbiter po obejrzeniu zajścia na monitorze pokazał bramkarzowi gospodarzy czerwoną i podyktował rzut karny. "Jedenastkę" wykorzystał Grosicki, choć zastępujący Kobylaka Filip Majchrowicz wyczuł intencje strzelca.

Reprezentant Polski miał także udział przy trzecim golu. Tym razem dośrodkował z prawego skrzydła, strzał głową oddał Koulouris, piłkę przed siebie odbił Majchrowicz, a Ulvestad popisał się skuteczną dobitką. To piąty gol w sezonie norweskiego pomocnika, który dołączył do ekipy "Portowców" pod koniec sierpnia 2023.

W drugiej połowie Pogoń w pełni kontrolowała przebieg gry, ale nie forsowała już wysokiego tempa. Goście mimo to wypracowali sobie kilka sytuacji strzeleckich, lecz nie potrafili ich wykorzystać. Dopiero w doliczonym czasie gry 18-letni Patryk Paryzek wykazał się przytomnością w polu karnym i debiut w ekstraklasie okrasił golem.

