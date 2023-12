Duże zmiany w systemie VAR. Prezes Ekstraklasy w RDC: to będzie centralizacja. Mamy lokalizację Mikołaj Cichocki 08.12.2023 13:47 Prezes PKO BP Ekstraklasy zapowiedział na antenie Radia dla Ciebie zmiany w funkcjonowaniu systemu VAR. - Wzorując się na najlepszych ligach piłkarskich, wprowadzimy centralny system wideoweryfikacji - mówił Marcin Animucki w audycji „Magazyn Sportowy” RDC.

Marcin Animucki (autor: RDC)

Prezes Marcin Animucki chce wzorować sędziowską technologię na podstawie funkcjonowania w niemieckiej BUNDESLIDZE. - Sprawdziłem możliwości i widziałem jak to działa. Oglądaliśmy najlepsze centrum VAR-owe w Kolonii - wyjaśniał.

Do tej pory system wideoweryfikacji w Ekstraklasie funkcjonował w sposób zdecentralizowany. Oznacza to, że wozy transmisyjne z odpowiednią aparaturą jeździły po wszystkich stadionach w Polsce. To się zmieni.

- Nasz obecny sprzęt coraz bardziej się zużywa. Musimy znaleźć inne rozwiązanie - dodał Animucki. - Te wozy, które mamy dzisiaj, mają 6-7 lat, one się też amortyzują, się też zużywają, więc trzeba postawić na jakieś inne rozwiązanie i pewnie będzie to centralny VAR - wskazał.



System VAR (z angielskiego „video assistant referee”) to system pomocniczy stosowany w meczach piłki nożnej, aby zapobiegać błędom popełnianym przez sędziów. Nad działaniem VAR-u czuwają specjalni arbitrzy, którzy w przypadku niejasnej sytuacji dotyczącej m.in. spalonego czy potencjalnego rzutu karnego kontaktują się z sędzią prowadzącym spotkanie. Główny arbiter może zdecydować także o obejrzeniu powtórki i podjęciu odpowiedniej decyzji.

- Kwestie lokalizacji takiego centrum VAR-u mamy już w zasadzie rozstrzygnięte - tłumaczył. - My już jesteśmy po decyzji, po realizacji kwestii związanej z nabyciem nieruchomości tutaj na Tarchominie, więc cały Live Park, Ekstraklasa Live Park przeniesie się do tej nowej siedziby w ciągu roku - mówił.



Prezes Marcin Animucki wskazał także, kiedy możliwe będą zmiany.

- Bardzo, bardzo ciekawy projekt. Myślę, że w ciągu dwóch lat będziemy w stanie w porozumieniu z PZPN-em zrealizować w Polsce - powiedział.



Jednym z prekursorów technologii VAR wśród europejskich lig była właśnie PKO BP Ekstraklasa. System zadebiutował podczas meczu Legii Warszawa z Koroną Kielce w 2017 roku.

Czytaj też: Piłkarski Puchar Polski. Legia nie obroni trofeum. Wojskowi pokonani przez Koronę Kielce