Biegam z Czystą Przyjemnością. Za tydzień start zapisów

Coraz bliżej do zawodów Biegam z Czystą Przyjemnością. To charytatywny bieg, z którego wpisowe będzie przeznaczone na rzecz fundacji Moniki Pyrek - a co za tym idzie - na wsparcie utalentowanych sportowców. Zapisy rozpoczynają się 19 lutego i już teraz warto o nich pamiętać - mówi Katarzyna Kopeć-Ziemczyk z Polskiej Agencji Antydopingowej.