Zakup gramofonu – na co zwrócić uwagę przy wyborze urządzenia? 16.10.2023 09:49 Odtwarzanie płyt winylowych na gramofonie to rozwiązanie, które cieszy się dużą popularnością wśród entuzjastów muzycznych. Wybór odpowiedniego gramofonu może być jednak nie lada wyzwaniem. Podpowiadamy, jaki gramofon kupić i na co zwrócić uwagę podczas zakupu!

Jak działa odtwarzacz płyt winylowych i czy warto go mieć?

Gramofon to urządzenie, które służy do odtwarzania dźwięku zapisanego na płycie gramofonowej. Zastanawiasz się, czy zainwestowanie w gramofon jest dobrym pomysłem? Odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak, jeśli jesteś miłośnikiem muzyki i kolekcjonowania płyt! Użytkownicy gramofonów cenią sobie wyjątkową jakość dźwięku, którą oferują płyty winylowe. Analogowy dźwięk gramofonu jest ciepły, naturalny i pozwala maksymalnie zrelaksować się w towarzystwie dobrej muzyki.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze gramofonu?

Wybór gramofonu nie jest łatwym zadaniem – zwłaszcza, jeśli ma to być Twoje pierwsze urządzenie tego typu. Poniżej przedstawimy kilka ważnych aspektów, które warto wziąć pod uwagę, aby wybrać idealny sprzęt odtwarzający płyty gramofonowe.

Sposób odtwarzania

Jedną z istotnych kwestii, na jakie warto zwrócić uwagę podczas zakupu gramofonu, jest sposób odtwarzania. Wyróżniamy gramofony manualne, półautomatyczne i automatyczne. Gramofon manualny od początku do końca musimy obsługiwać samodzielnie – wymaga on ręcznego podnoszenia i opuszczania ramienia. Gramofony półautomatyczne są z kolei wyposażone w funkcję samoczynnego podnoszenia ramienia. Jeśli natomiast chodzi o gramofony automatyczne, ich obsługa sprowadza się właściwie wyłącznie do naciśnięcia jednego przycisku. Takie urządzenia są idealne dla osób, które cenią sobie prosty i wygodny sposób użytkowania.

Jaki gramofon wybrać - nowy czy używany?

Wiele osób zastanawia się, czy warto kupić nowy gramofon, czy też lepiej postawić na używany sprzęt. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie – wszystko zależy od naszych osobistych preferencji. Używane gramofony zwykle są atrakcyjniejsze cenowo niż nowsze modele porównywalnej klasy. Z kolei nowe urządzenia są często bardziej niezawodne, a dodatkowo oferują gwarancję producenta.

Funkcje dodatkowe

Gramofony mogą być wyposażone w ciekawe funkcje dodatkowe. Jedną z najbardziej popularnych jest wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy, którego głównym celem jest wzmocnienie sygnału audio z wkładki. Nowoczesne gramofony mogą również posiadać wbudowany przetwornik A/C, który umożliwia eksportowanie sygnału z wkładki do urządzeń z wejściami cyfrowymi i zgrywanie płyt winylowych do plików.

Opinie

Przed podjęciem decyzji o wyborze gramofonu danej marki, warto poczytać w sieci opinie na jego temat. Dzięki temu dowiesz się, jakie są wady i zalety poszczególnych modeli.

Jaki gramofon na początek?

Zakup pierwszego gramofonu może być nie lada wyzwaniem. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z winylami, warto pamiętać o pewnych wskazówkach, które pomogą Ci wybrać właściwy sprzęt:

Wybierz sprzęt łatwy w obsłudze – na początek dobrze sprawdzi się gramofon automatyczny, który jest wygodny w użytkowaniu ze względu na swoją bezobsługowość. Możesz również zdecydować się na gramofon półautomatyczny. Urządzenia manualne są natomiast nieco trudniejsze w obsłudze – tutaj użytkownik ręcznie wykonuje wszystkie czynności związane z obsługą gramofonu.

Zwróć uwagę na cenę – jeśli Twoja przygoda z płytami winylowymi dopiero się zaczyna i nie jesteś pewny, jak długo potrwa, zakup drogiego sprzętu może nie być dobrym pomysłem. Na początek warto postawić na nieco mniej zaawansowane, tańsze urządzenie, które pozwoli Ci oswoić się z odtwarzaniem winyli.

Więcej informacji na temat wyboru idealnego gramofonu znajdziesz tutaj: https://zestawienie.pl/gramofon-ranking-jak-wybrac-pierwszy-gramofon/.