Zainspiruj się modą uliczną i postaw na bojówki – spodenki męskie w stylu Y2K 28.06.2023 14:52 Trendu Y2K nie trzeba nikomu przedstawiać. Obecnie to jeden z najsilniejszych nurtów w modzie, tuż obok, czy wręcz w kontrze do stylu „old money”. Wraz z nowym sezonem przyszedł czas zastąpić tradycyjne spodnie cargo ich krótką wersją. W tym artykule przedstawimy bliżej krótkie spodenki męskie bojówki, podamy inspirujące stylówki i podpowiemy, jaki model wybrać!

Spodenki męski bojówki – ciąg dalszy trendów z początku nowego milenium

Szukasz spodenek męskich na lato? Koniecznie postaw na krótkie spodnie cargo! W tym sezonie nadal pozostajemy pod wpływem Y2K, a krótkie bojówki to przecież ikona tamtych lat. Wówczas nosili je m.in. Jay-Z, David Beckham, Lil Wayne czy Pharell Williams. Idąc ich tropem, ponownie przywdziewamy na siebie luźne, nieco za duże bojówki z obszernymi kieszeniami. W zapomnieniu pozostawiamy jednak noszenie ich w połowie pośladków – bielizna powinna być zakryta. Nietrudno zauważyć, że krótkie spodenki męskie bojówki to bardzo wygodna propozycja na lato. Stoi za tym nie tylko fason, dający sporo swobody, ale i ogromna funkcjonalność – duże kieszenie z powodzeniem zastąpią saszetkę i pomieszczą wszystkie mniej lub bardziej potrzebne nam przedmioty. Szortów cargo i krótkich, jeansowych spodenek męskich nie może zabraknąć w szafie każdego mężczyzny, który chce być na bieżąco z najgorętszymi trendami.

Szorty bojówki – jakie krótkie spodenki męskie wybrać?

Wybierając krótkie bojówki na ten sezon, nie musimy silić się na oryginalną kolorystykę czy odważne fasony. Doskonale sprawdzi się tu klasyka, nawiązująca do militarnego rodowodu tego typu spodni. Decydując się na modne szorty cargo, nie bez powodu będziemy czuć się, jak zapaleni wędkarze, bowiem króluje wśród nich neutralna paleta barw. Świetnym wyborem będą krótkie bojówki w kolorze khaki, wyblakłej zieleni, grafitu oraz beżu. Dobrym rozwiązaniem będą też spodenki moro oraz czerń.

Szukając najlepszych szortów dla siebie, warto zwrócić uwagę na wielkość kieszeni, ponieważ mogą wpływać na kształt naszej sylwetki. Jeśli chcemy, aby w stylizacji dominowały ramiona lepiej zaopatrzyć się w spodenki z mniejszymi naszywkami. Modele z wyjątkowo okazałymi kieszeniami sprawdzą się wysokim panom ze szczupłymi nogami. Należy zapamiętać, że szukając najmodniejszych modeli szortów na lato warto sprawdzić spodenki męskie na Denley.pl.

Inspiracje na stylizacje z krótkimi borówkami męskimi

Nie wiesz, jak stworzyć stylizacje z krótkimi bojówkami w roli głównej? Koniecznie zainspiruj się street style’em – to właśnie na ulicach światowych metropolii zrodził się trend na Y2K. Dlatego też stylówki te nie są skomplikowane i dają maksymalną wygodę. Podstawowy look stworzysz, łącząc bojówki ze swoim ulubionym T-shirtem i sneakersami w podobnej kolorystyce. Zadbaj też o odpowiednie dodatki – bucket hat, biżuterię i okulary przeciwsłoneczne. Spodenki cargo możesz zestawić również z casualową koszulą z krótkim rękawem. Ciekawym akcentem będzie założenie jej na biały T-shirt. Stylizację uzupełnij saszetką, przewieszoną przez ramię oraz trampkami. Decydując się na wysokie skarpetki, dodasz sobie modowego sznytu. Panowie, którzy nie boją się odważnych połączeń, mogą postawić na look z bojówkami i ortalionową kurtką wiatrówką.

Jeśli chcemy, aby nasza stylówka była wyraźnie osadzona w trendach, warto szukać w odzieży motywów, nawiązujących do mody sprzed lat. Będą to m.in. retro nadruki na T-shirtach, czy koszule inspirowane baseballem.

