W jaki laptop warto zainwestować w 2023 roku?

Wielkość ekranu - warto zastanowić się, jaki rozmiar ekranu będzie dla Ciebie optymalny. urządzenia o mniejszej przekątnej matrycy są bardziej przenośne, ale mniejsze ekrany mogą być niewygodne do dłuższej pracy.

Specyfikacja – to jeden z kluczowych parametrów. W jego skład wchodzą: procesor, pamięć RAM, karta graficzna i dysk twardy.

