Przestronne i nietypowe auta z USA – jak je sprowadzić z gwarancją bezpieczeństwa?

Samochody z USA cieszą się ogromną popularnością nie tylko wśród entuzjastów amerykańskiej motoryzacji, ale także osób, które potrzebują przestronnego i niezawodnego samochodu do podróżowania na co dzień. Sprowadzając auta z USA, musisz pamiętać o kilku formalnościach. Jakich? Zajrzyj do poradnika i dowiedz się więcej!