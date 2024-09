Kredyt Mieszkaniowy na Start 27.09.2024 11:01 Zainteresowanie rządowym programem „Bezpieczny kredyt 2%”, który rozpoczął się w 1 lipca 2023 roku było tak ogromne, że już 2 stycznia 2024 możliwość zgłaszania się do niego została wstrzymana. Mimo zapowiedzi rozpoczęcia kolejnej „tury” pomocy jeszcze latem 2024 roku, ostatecznie wiemy już, że nowy projekt pomocy w zakupie pierwszego mieszkania wejdzie w życie najwcześniej 15.01.2025 roku i że zamiast kontynuacji poprzedniego programu, dostaniemy zupełnie nowy „Kredyt Mieszkaniowy na Start” a nawet #naStart, ponieważ tak został zatytułowany projekt ustawy.

Dla kogo Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy?

Program skierowany jest do osób które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie, w założeniach najważniejsza jest tu pomoc przeznaczona dla rodzin wielodzietnych i ludzi młodych, ale zakwalifikować się mogą do niego zarówno single (do 35 r.ż.), jak i pary mieszkające wspólnie (po ślubie i bez niego) niezależnie od tego, czy posiadają dzieci. Przy tym w przypadku par i małżeństw limit wieku nie ma zastosowania.

Najważniejsze jest, aby spełnić podstawowe kryterium: osoba wnioskująca nie może być już właścicielem mieszkania ani domu. Od zasady tej obowiązują liczne wyjątki, ale przede wszystkim dopuszczalne jest posiadanie do 50% nieruchomości odziedziczonej w spadku lub otrzymanej w darowiźnie. Gospodarstwa domowe z co najmniej trójką dzieci mogą dostać Kredyt na Start nawet jeśli już posiadają jedno mieszkanie, a osoby które posiadały do 50% nieruchomości zakupionej na kredyt wraz z innym kredytobiorcą mogą otrzymać dofinansowanie jeśli do czasu złożenia wniosku zbyły swój udział na rzecz tego kredytobiorcy (na przykład po rozwodzie). Co więcej, wsparcie mogą otrzymać nawet osoby, które są wciąż w trakcie spłacania kredytu hipotecznego, jeżeli został on zaciągnięty ponad 3 lata (36 miesięcy) przed złożeniem wniosku.

Jednocześnie warunek posiadania obywatelstwa polskiego lub prowadzenia wspólnego gospodarstwa z osobą o takim obywatelstwie nie pojawia się dopóki nie rozważamy osób zamieszkujących i zarabiających poza Polską. Stąd można wnioskować, że dopłaty na Start mogą otrzymać również cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce i prowadzący życie rodzinne w naszym kraju.

#naStart czyli na co?

Nowe zasady określają też, że w programie będzie można otrzymać gwarancję dotyczącą zarówno kredytu hipotecznego, jak i konsumenckiego. Dodatkowo kredyt można przeznaczyć nie tylko na zakup mieszkania lub domu albo na wybudowanie domu ale również na ich wykończenie, a co więcej na nowe cele: realizację inwestycji mieszkaniowej w kooperatywie mieszkaniowej przez jej członka, pokrycie kosztów wkładu budowlanego i wykończenie mieszkania w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, pokrycie kosztów partycypacji w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) lub Towarzystwie Budownictwa społecznego (TBS), a także pokrycie wkładu mieszkaniowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w celu uzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Jak widać, katalog wydatków, na które przeznaczymy nasz kredyt znacząco się poszerzył, uwzględniając również inne formy prawa do lokalu, nie tylko jego zakup na wolnym rynku, czy samodzielną budowę.

Jakie warunki kredytu?

Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy na Start zaciągniemy tylko w złotówkach (PLN) na okres co najmniej 15 lat. Kredytobiorców może być maksymalnie dwóch i każdy z nich musi wejść w posiadanie 50% kredytowanego zakupu, albo kupować go do majątku wspólnego. Kredyt taki musi zostać udzielony na warunkach nie gorszych niż dla klientów banku niekorzystających z dopłat.

Raty Kredytu na Start przez min. 60 miesięcy będą malejące przy stałym oprocentowaniu (rata spłaty obliczana będzie na podstawie najwyższej raty z harmonogramu, odejmując od niej dopłatę). Po zakończeniu dopłat, kredytobiorca będzie opłacał kredyt już na zasadach zawartych w umowie.

W nowym programie zostanie wprowadzony limit ograniczający do 50% wysokość wkładu własnego. Jednocześnie, żeby uzyskać kredyt w większości banków musimy posiadać wkład własny w wysokości co najmniej 20%. Warto jednak wiedzieć, że przy zaciąganiu kredytu #naStart będziemy mogli jednocześnie skorzystać z innego wsparcia od BGK, na zaciągnięcie kredytu hipotecznego bez wkładu własnego, w którym gwarancja obejmuje maksymalnie 20% wartości nieruchomości, nie więcej niż 100.000,00 PLN.

Pamiętajmy też, że w nowym programie pojawia się możliwość wzięcia kredytu konsumenckiego na konkretne cele związane ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi i Spółdzielczymi Inicjatywami Mieszkaniowymi. Kredyt konsumencki musi zostać udzielony na okres od 5 do 15 lat.

Na jakie oprocentowanie możesz liczyć?

W przeciwieństwie do poprzedniego programu, który ograniczał wsparcie do 2%, w nowym projekcie Bezpiecznego Kredytu Mieszkaniowego poziom wsparcia zależy od tego do której grupy wspieranych należysz. Odpowiednio:

gospodarstwa domowe nie wychowujące dzieci (zarówno single, jak i pary) otrzymają gwarancję oprocentowania 1,5% na 10 lat;

gospodarstwa domowe wychowujące jedno dziecko (zarówno samotnie, jak i w dwójkę) otrzymają gwarancję oprocentowania 1% na 10 lat;

gospodarstwa domowe wychowujące dwoje dzieci (również niezależnie od liczby dorosłych osób) otrzymają gwarancję oprocentowania 0,5% na 10 lat;

i wreszcie gospodarstwa z trójką dzieci lub większą ich liczbą (jw.) otrzymają gwarancję oprocentowania 0% na 10 lat.

To przy kredycie hipotecznym. W przypadku kredytu konsumenckiego dopłaty do rat będą wypłacane przez 5 lat.

Jaką kwotę obejmą dopłaty?

Wysokość kredytu objęta gwarancją zależeć będzie m.in. od zarobków kredytobiorcy, metrażu kupowanej nieruchomości, wielkości gospodarstwa domowego, które zaciąga kredyt, a nawet od miasta w którym dokonujemy zakupu.

Na pełną kwotę dopłaty mogą w roku 2025 liczyć:

osoby samotne zarabiające miesięcznie średnio do 7.000,00 PLN netto;

dwuosobowe gospodarstwa domowe osiągające średnie zarobki miesięczne do 11.000,00 PLN netto;

trzyosobowe gospodarstwa domowe osiągające średnie zarobki miesięczne do 14.500,00 PLN netto;

czteroosobowe gospodarstwa domowe osiągające średnie zarobki miesięczne do 18.000,00 PLN netto;

oraz gospodarstwa pięcioosobowe lub większe niezależnie od miesięcznych zarobków.

Przy tym, dla osób planujących zakup nieruchomości w Gdańsku lub Wrocławiu limity zwiększają się o 10%, a dla nieruchomości w Warszawie — do 20%.

Powierzchnia mieszkania objęta dopłatą wynosi maksymalnie bazowo 25 metrów kwadratowych + 25 m2 na każdą osobę w gospodarstwie domowym (czyli np. dla trzyosobowej rodziny będzie to 25 + 3*25 = 100 m2). Nie ma natomiast żadnego limitu ograniczającego cenę za 1m2.

Maksymalna kwota kapitału kredytu hipotecznego do której przysługuje dopłata to:

200.000,00 PLN dla bezdzietnego singla;

400.000,00 PLN dla dwuosobowego gospodarstwa domowego;

450.000,00 PLN dla trzech osób w gospodarstwie domowym;

500.000,00 PLN dla czterech osób;

i 600.000,00 PLN dla gospodarstwa domowego składającego się z pięciu lub więcej osób.

Tak samo jak poprzednio, ze względu na znacząco wyższe ceny mieszkań, domów i działek, dla nieruchomości położonych w Gdańsku i Wrocławiu limit zwiększa się o 10%, a dla nieruchomości kupowanych w Warszawie — o 20%.

Do kredytu konsumenckiego, niezależnie od ilości osób z których składa się nasze gospodarstwo domowe, możemy uzyskać dopłatę do kwoty kapitału 100.000,00 PLN.

Powyższe kryteria będą się zmieniać z roku na rok, a projekt zakłada, że kwoty na rok kolejny będą publikowane najpóźniej 30 września poprzedniego roku.

Warto też zauważyć, że przekroczenie któregoś z tych progów nie oznacza automatycznie odmowy przyznania dopłaty, a jedynie ograniczenie jej kwoty według konkretnych zasad. Warto poprosić specjalistę o wyliczenie dokładnie na jaką kwotę dopłat możemy liczyć.

Czy warto skorzystać z dopłaty na Start?

Niezależnie od wysokości dopłaty, należy pamiętać, że uczestników programu obowiązywać będą szczególne zasady, których będą oni musieli przestrzegać. Zakupionego z gwarancją lokalu nie można w trakcie trwania programu sprzedać ani wynająć. Nie może też on zmienić przeznaczenia, musi pozostać lokalem mieszkalnym. Prawo do kolejnych dopłat stracimy również jeżeli kupimy inną nieruchomość mieszkalną, zmienimy oprocentowanie kredytu ze stałego na zmienne albo ogłosimy upadłość konsumencką. Jeżeli więc z góry planujesz coś z tej listy, uczestnictwo w programie może nie być najlepszym wyborem.

Musimy też pamiętać, że pomimo zwiększenia limitu liczby kwartalnie przyjmowanych wniosków do 25 tysięcy w pierwszym kwartale roku 2025 i 20 tysięcy w drugim kwartale tego roku (w kolejnych okresach limit osiągnie przewidywane od początku 15 tysięcy), należy liczyć się z szybkim napływem wniosków od samego otwarcia możliwości ich składania. Dlatego osoby, które chciałyby skorzystać ze wsparcia w programie #naStart, muszą już sporo wcześniej rozpocząć przygotowania do zakupu nieruchomości. Tymczasem nie wiemy wciąż na pewno, czy o Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy na Start rzeczywiście będzie można wnioskować już od 15.01.2025 r., proces legislacyjny jest wciąż w toku, nie ma więc żadnych gwarancji.

Jednocześnie pomoc z BGK może dla wielu gospodarstw domowych być jedyną szansą na nabycie w najbliższym czasem prawa do lokalu mieszkaniowego dzięki znacznemu obniżeniu koniecznej do zapłaty raty miesięcznej.

Nie wszyscy będą mogli jednak skorzystać z pomocy tego programu, a jeszcze mniej z pełnej kwoty dopłaty, zatem jeżeli chcemy oszacować możliwości jakie daje nam nowy program wsparcia, warto dokonać stosownych obliczeń lub, jeszcze lepiej, udać się do specjalisty kredytowego, który weźmie pod uwagę wszystkie niezbędne kryteria i pomoże oszacować nasze możliwości.

Artykuł powstał z pomocą ekspertów z magfin.pl.

18.09.2024, JFZ