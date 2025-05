Jaką metodę przedłużania włosów warto wybrać? Poznaj wskazówki ekspertów BestHair 13.05.2025 09:05 Choć przedłużanie włosów jest zabiegiem typowo estetycznym, wynikające z niego korzyści wybiegają daleko poza estetykę. Dla wielu kobiet dłuższe i gęstsze włosy to lepsze samopoczucie, większa pewność siebie, a nierzadko także wygranie walki z zabierającymi radość z codzienności kompleksami. Jaką metodę przedłużania włosów warto wybrać, aby osiągnąć wymarzony efekt? Sprawdźmy.

Jeszcze kilka lat temu wiele kobiet znanych z ekranów, okładek magazynów i wybiegów nie przyznawało się powszechnie do korzystania z dopinek. Dziś noszenie doczepów nie uchodzi już za nic dziwnego. Wręcz przeciwnie — coraz częściej traktuje się je jako narzędzie do wyrażania siebie, budowania pewności siebie i walki z utrudniającymi codzienność kompleksami. Możliwość eksperymentowania z wyglądem pozwala jeszcze lepiej wyrażać swoją osobowość i czuć się autentycznie, a przedłużanie włosów pozwala przełamywać stereotypy i przeciwstawiać się oczekiwaniom.

Aby osiągnąć wymarzony efekt, kluczowy jest wybór metody i doczepów najbardziej dostosowanych do rodzaju włosów oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Zanim omówimy najpopularniejsze obecnie metody przedłużania włosów, sprawdźmy, jakie znaczenie dla efektu ma wybór samych dopinek.

Jakie doczepy warto wybrać do przedłużania włosów?

Jeśli marzysz o fryzurze, która zapewni Ci naturalny look, postaw na miękkie, gładkie i lśniące doczepy wykonane z naturalnych włosów. Nie mają one sztucznego połysku charakterystycznego dla syntetycznych dopinek, dzięki czemu doskonale imitują prawdziwe pasma. Odpowiednio dobrany kolor i gramatura sprawią, że Twoje przedłużone włosy harmonijnie wtopią się w biologiczne pasma i będą nie do odróżnienia.

Doczepiane włosy klasy premium z linii MAGIC zostały stworzone z myślą o osobach, które oczekują najwyższej jakości. Przy odpowiedniej pielęgnacji zachowują piękny wygląd nawet do 20 miesięcy! Włosy MAGIC są dostępne w 12 odcieniach i trzech długościach: 40 cm, 50 cm oraz 60 cm – bez trudu dopasujesz je do swojej fryzury i stworzysz dokładnie taki efekt, o jakim marzysz.

Seria Basic od BestHair to doskonała propozycja dla osób szukających bardziej budżetowego rozwiązania. Przy właściwej pielęgnacji pasma te zachowują swoje właściwości przez 2 do 6 miesięcy. Także dostępne są w 12 kolorach – od jasnego blondu po intensywną czerń – oraz w trzech długościach: 40 cm, 50 cm i 60 cm.

Jakie sposoby przedłużania i zagęszczania włosów cieszą się obecnie największą popularnością wśród Polek?

Popularne metody przedłużania włosów: która z nich będzie najlepsza dla Ciebie?

Wybór techniki przedłużania włosów wpływa na efekt wizualny, trwałość oraz ewentualne dodatkowe zabiegi niezbędne podczas noszenia doczepów. To, która z nich okaże się najlepsza, zależy przede wszystkim od kondycji i rodzaju Twoich włosów. Oto najpopularniejsze obecnie metody przedłużania i zagęszczania włosów.

Metoda kanapkowa (tape on)

Metoda kanapkowa (tape on), to łagodny sposób przedłużania i zagęszczania włosów, który nie wymaga użycia wysokiej temperatury ani silnych chemikaliów. Zabieg polega na przyklejaniu cienkich pasemek doczepianych włosów do naturalnych za pomocą elastycznych, silikonowych taśm. Cały proces jest stosunkowo szybki i zazwyczaj trwa od 60 do 90 minut – znacznie krócej niż inne trwałe metody. Jego dużą zaletą jest także delikatność — przedłużanie włosów "na kanapki" to dobry wybór dla posiadaczek cienkich i delikatnych biologicznych włosów.

Porada stylisty BestHair: wybierając doczepy z naturalnych włosów, będziesz mogła dowolnie stylizować fryzurę – możesz używać lokówki, prostownicy, suszarki czy wałków. Pamiętaj jednak, by przed stylizacją zapoznać się z zaleceniami producenta dotyczącymi maksymalnej temperatury, aby uniknąć uszkodzenia pasm.

Metoda invisible tape on (niewidzialne kanapki)

Metoda niewidzialnych kanapek to świetny wybór dla kobiet, które chcą spektakularnie przedłużyć włosy przy zachowaniu maksymalnie dyskretnych łączeń. W tej technice stosuje się bardzo cienkie, silikonowe taśmy, z których zewnętrzna strona pokryta jest włosami. Taka konstrukcja sprawia, że miejsca łączenia są niemal niewidoczne, a doczepiane włosy wyglądają tak, jakby wyrastały bezpośrednio ze skóry głowy.

Porada stylisty BestHair: aby osiągnąć maksymalnie naturalny efekt, kluczowy jest nie tylko dobór odpowiedniej metody, ale również samych doczepów. Pasma powinny mieć równomierną grubość na całej długości i być zbliżone strukturą do Twoich naturalnych włosów. Jeśli wybierzesz zdecydowanie grubsze lub cieńsze od biologicznych włosów dopinki, efekt nie będzie naturalny.

Przedłużanie włosów na bio taśmy

Podobnie jak w przypadku metody tape on i invisible tape on, także tutaj fryzjer wykorzystuje cienkie taśmy. Choć standardowa długość taśmy to 50 cm, stylista może ją dowolnie przycinać, dostosowując długość do konkretnych partii głowy, w których włosy wymagają zagęszczenia. Bio taśmy są cieńsze i lżejsze niż klasyczne kanapki, co czyni je szczególnie delikatnymi i nieinwazyjnymi dla naturalnych włosów.

Rada stylisty BestHair: w przeciwieństwie do Twoich własnych włosów, pasma doczepiane nie są nawilżane od środka. Z tego wymagają zewnętrznego nawilżenia. Po każdym myciu stosuj odżywkę nawilżającą, a raz na 7 —10 dni — maskę regenerującą. Uważaj jednak, by nie nakładać kosmetyków na miejsca, w których bio taśmy łączą się z włosami – substancje aktywne mogą osłabić klej i wpłynąć na trwałość przedłużenia.

Metoda keratynowa

Przedłużanie pasm włosów za pomocą doczepów z keratynową końcówką to jeden z najbardziej znanych sposobów na widoczne zagęszczenie i przedłużenie fryzury. Do wykonania zabiegu używa się specjalnej zgrzewarki, która pod wpływem wysokiej temperatury scala pasma. Doczepy są mocowane w rzędach, co pozwala ukryć miejsca łączenia pod warstwą naturalnych włosów – nawet przy spięciu fryzury w kucyk czy kok.

Ze względu na zastosowanie ciepła, technika ta najlepiej sprawdza się u osób z mocnymi, zdrowymi włosami o dowolnej długości.

Porada stylisty BestHair: aby przedłużone włosy dłużej zachowały swoją formę i nie łamały się, susz je chłodnym strumieniem powietrza. Zawsze rozczesuj pasma dopiero po całkowitym wyschnięciu.

Mini bondes flat

Metoda mini bondes flat to młodsza siostra popularnej metody keratynowej. To, co różni ją od starszej siostry to wyjątkowo subtelne łączenia. W porównaniu do klasycznego przedłużania keratynowego daje bardziej naturalny efekt, co czyni ją idealnym wyborem dla osób ceniących dyskrecję.

Rada stylisty BestHair: jeśli masz cienkie włosy, unikaj doczepów o większej objętości niż Twoje naturalne pasma. Zbyt grube i ciężkie dopinki mogą obciążać włosy i wyglądać nienaturalnie.

Przedłużanie włosów metodą clip in

Wszystkie wyżej wymienione techniki przedłużania włosów należą do metod trwałych. W praktyce oznacza to, że uzyskany rezultat może utrzymać się od 2 do nawet 20 miesięcy – w zależności od rodzaju zastosowanych pasm. Jeśli jednak wolisz najpierw przekonać się, jak będziesz wyglądać i czuć się w dłuższych włosach, zanim zdecydujesz się na bardziej inwazyjne rozwiązania, idealnym wyborem będą dopinki typu clip in. Pozwolą Ci samodzielnie stworzyć wymarzoną fryzurę – bez konieczności odwiedzania salonu fryzjerskiego i poświęcania na to wielu godzin.

Clip in to pasma włosów wyposażone w specjalne klipsy, które umożliwiają szybkie i łatwe przymocowanie ich do naturalnych kosmyków. Montaż i demontaż zajmują zaledwie chwilę, co czyni je świetnym rozwiązaniem zarówno na wielkie wyjścia, jak i do codziennego użytku. Co ważne, ich zakładanie nie wymaga stosowania wysokiej temperatury, chemikaliów ani silnego docisku, dzięki czemu nie obciąża ani nie uszkadza naturalnych włosów.

Wskazówka stylisty BestHair: Decydując się na trwałe przedłużanie włosów w salonie, możesz liczyć na to, że fryzjer dobierze dopinki idealnie pasujące do koloru i objętości Twoich naturalnych pasm. W przypadku dopinek clip in ten etap pozostaje po Twojej stronie. Aby uniknąć nieudanego zakupu, warto przed wyborem wykonać zdjęcie swoich włosów w dziennym świetle i skonsultować się z obsługą sklepu, która pomoże dobrać odpowiedni kolor oraz gramaturę doczepek.

Doczepiany kucyk

Podobnie jak doczepy clip in, doczepiany kucyk umożliwia szybką i samodzielną zmianę fryzury bez pomocy fryzjera. Wystarczy związać włosy naturalne w kucyk, przymocować do gumki specjalny grzebyczek znajdujący się przy doczepie, a miejsce łączenia zakryć cienkim pasmem włosów, owijając je wokół gumki. Taki kucyk to świetna baza do tworzenia różnych fryzur – od klasycznych koków, przez eleganckie upięcia, aż po efektowne warkocze. Sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje.

Rada stylisty BestHair: jeśli zastanawiasz się, jak będziesz wyglądać w dłuższych włosach, doczepiany kucyk to idealny sposób na test bez zobowiązań – bez ryzyka i dużych wydatków związanych z trwałym przedłużaniem.

Przedłużanie włosów na ringi i nanoringi

Przedłużanie włosów na ringi i nanoringi to jedna z najczęściej wybieranych przez kobiety metod metamorfozy fryzury. W trakcie zabiegu fryzjer wprowadza cienkie kosmyki naturalnych włosów oraz doczepy przez małe pierścienie (ringi lub nanoringi), a następnie zaciska je, utrwalając łączenie. Ze względu na fakt, że podczas zabiegu fryzjer nie używa wysokiej temperatury, jest bezpieczna nawet dla delikatnych włosów. Jej dużą zaletą jest także cena — przedłużanie włosów na ringi uważa się za stosunkowo niedrogie w porównaniu z innymi metodami. Choć ta metoda nie wymaga użycia wysokiej temperatury, w rzadkich przypadkach pierścienie mogą wywołać reakcję alergiczną. Przed zabiegiem warto wykonać test uczuleniowy, aby upewnić się, że nie wystąpią żadne niepożądane reakcje.

Rada stylisty BestHair: po założeniu ringów możesz poczuć niewielkie obciążenie wynikające z doczepów. To całkowicie normalne, a dyskomfort zazwyczaj znika po kilku lub kilkunastu godzinach.

Pielęgnacja włosów przedłużanych: zachowaj efekt wow na dłużej

To, jak będzie wyglądać Twoja fryzura po kilku tygodniach czy miesiącach od wykonania zabiegu, zależy nie tylko do rodzaju dopinek, ale także od pielęgnacyjnej rutyny. Aby włosy pozostały miękkie, gładkie i lśniące, stosuj kosmetyki przeznaczone do włosów przedłużanych, czesz pasma wyłącznie specjalną szczotką i zabezpieczaj je przed wysoką temperaturą podczas stylizacji.

Źródło: https://besthair.pl/