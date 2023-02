Jakie są różnice między kablami typu C a kablami micro USB? 14.02.2023 13:02 Kable USB to niezwykle zróżnicowana kategoria, która cechuje się tym, że poszczególne modele pełnią odmienne funkcje. Osoby niedysponujące wiedzą oraz doświadczeniem w tym zakresie mogą jednak mieć problem z odróżnieniem poszczególnych produktów, gdyż na pierwszy rzut oka wyglądają one niemal identycznie. W jaki sposób rozróżnić więc najbardziej popularne kable USB?

Kabel typu C – czym się cechuje?

Kabel USB C jest uznawany za synonim nowoczesności. Jego popularność i renoma rosną w zawrotnym tempie, albowiem spektrum jego zastosowań jest niezwykle szerokie. Jego nadrzędnym zadaniem jest zasilanie oraz szybkie przesyłanie danych. Kapitalnie spisuje się zarówno w pracy ze smartfonami, jak i i z laptopami czy tabletami. Aspektem, który wyróżnia go na tle konkurencji, jest przede wszystkim fenomenalna przepustowość. Jedną z cech charakterystycznych kabla typu C jest także kształt jego końcówki. Jest on bowiem regularny i symetryczny. Ważnym przymiotem kabli typu C są także niewielkie rozmiary wtyczki. Co więcej kable te (podłączone rzecz jasna do odpowiednio mocnej ładowarki) umożliwiają niezwykle szybkie ładowanie laptopa, dzięki czemu mogą pełnić funkcję ładowarki. Solidne i żywotne kable USB C znajdziesz na stronie: https://www.mediaexpert.pl/smartfony-i-zegarki/akcesoria-do-telefonow/kable-i-przewody/typ_usb-usb-typ-c.

Kable micro USB – co to?

Kable micro USB w wielu aspektach przypominają standardowe wtyczki USB A. Różnią się one jednak od nich wielkością – są o wiele mniejsze. Stosuje się je w połączeniu ze smartfonami bądź odtwarzaczami MP3, aczkolwiek w ostatnich latach ich popularność znacznie zmalała. Współcześnie kable micro USB są bowiem wypierane przez kable USB C – które pod wieloma względami są o wiele bardziej nowoczesne (olbrzymi transfer połączony z niewielkim złączem). Kable micro USB cechują się relatywnie sporą uniwersalnością, albowiem do jednego gniazda można podłączyć kilka różnych urządzeń. Jakość ich pracy nie jest jednak tak imponująca jak w przypadku nowoczesnych kabli typu C – dopasowanych do szczególnie wymagających sprzętów. Co prawda, zapewniają one szybkie przesyłanie danych oraz wysokie dostarczanie energii, ale zdaniem wielu są one przeżytkiem. Współcześnie nie dają bowiem tak wielu możliwości jak popularne i powszechnie rekomendowane wspomniane kable typu C – często wykorzystywane m.in. w pracy z ładowarkami samochodowymi. Gadżety te znajdziesz na stronie: https://www.mediaexpert.pl/smartfony-i-zegarki/akcesoria-do-telefonow/ladowarki-samochodowe.

Kable typu C a kable micro USB – czym się różnią?

Główną różnicą pomiędzy tymi akcesoriami jest ich zastosowanie. O ile micro USB to płaskie złącze, które do telefonu można podłączyć tylko jedną stroną, o tyle USB typu C pasuje do gniazda telefonu niezależnie od strony wtykania przewodu. Kable te różnią się również jakością pracy i żywotnością – produkty typu C zazwyczaj wypadają pod tym kątem lepiej. Kable USB C są również bardziej wszechstronne i wielofunkcyjne, zapewniają też większą przepustowość. Solidne i sprawdzone ładowarki typu C znajdziesz pod adresem: https://www.mediaexpert.pl/smartfony-i-zegarki/akcesoria-do-telefonow/ladowarki-sieciowe/kabel-w-zestawie_usb-typ-c.