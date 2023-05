Jaka kołdra i poduszki do pensjonatu lub hotelu? — Doradzamy! 09.05.2023 12:17 Kołdra i poduszki to absolutny must have w każdym podnajmowanym pomieszczeniu na nocleg. Duże wymagania co do zachowania czystości oraz odpowiednich warunków zmuszają do wyboru świetnej jakości kołder i poduszek, które będą się bezproblemowo sprawdzać w swojej roli. Dowiedz się, na co zwrócić uwagę i jakie kołdry i poduszki wybierać, by były jak najlepiej dopasowane do tych wymogów!

Jaka kołdra i poduszki do pensjonatu?

Wybór odpowiedniej kołdry i poduszek jest szalenie ważny w przypadku, kiedy prowadzimy swój biznes i polega on na udostępnianiu przestrzeni do spania innym ludziom. Za każdym razem kołdra i poduszki muszą być utrzymywane w czystości. Najlepszym wyborem będą wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne kołdry i poduszki, które nie pochłaniają kurzu i bakterii, i nie zniszczą się szybko przez częste pranie. Z tego względu zupełnie odpadają kołdry i poduszki z zawartością pierza i puchu. Długa schną a ich konserwacja wymaga czasu na suszenie. Najlepszym wyborem będą kołdry i poduszki z innych materiałów, które z łatwością wypierzemy i wysuszymy w automatycznej suszarce. Na szczęście nowoczesne technologie oferują rozwiązania, które świetnie sprostają tym wymaganiom.

Kołdra i poduszki antyalergiczne

Dość często kołdra i poduszki, które łączą nowoczesne technologie są również antyalergiczne. Trudno się temu dziwić. W dobie coraz większej ilości osób cierpiących na alergie skórne i oddechowe jest to rozwiązanie bardzo praktyczne. Świetnie zatem sprawdzi się w hotelu czy pensjonacie, ponieważ takie materiały często charakteryzują się również właściwościami antygrzybicznymi. Świetnym przykładem może być włókno bambusowe. Kołdra i poduszki wzbogacone włóknem z bambusa blokują rozwój bakterii i grzybów, a ich dodatkowym atutem jest brak przykrego zapachu, który mógłby powstać na skutek wilgoci. Kołdry i poduszki z domieszką bambusa są na to odporne. Podobnie rzecz ma się z kołdrami i poduszkami z mikrowłókien AMZ lub HCS. Włókna są lekkie i w 100% antyalergiczne. Dzięki lekkości i dużej zdolności termoregulacji często są to kołdry całoroczne. Wybór kołdry całorocznej do hostelu czy pensjonatu jest najlepszym wyborem, gdyż zwalnia nas z potrzeby wymiany ich na okres zimowy, czy letni.

Kołdra i poduszki a sposób konserwacji

Wybierając kołdry i poduszki do sypialni, pensjonatu czy hotelu warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną szalenie istotną rzecz — sposób konserwacji i temperaturę, w jakiej kołdrę możemy wyprać. Powinniśmy brać to pod uwagę szczególnie jeśli nie kupujemy kołdry do użytku w pensjonacie, czy hostelu, by się nie okazało, że nie możemy spełniać tych wymagań producenta (np. co do temperatury). Kołdry i poduszki do pensjonatu z lekkich i szybkoschnących mikrowłókien antyalergicznych będą doskonałym wyborem. Dla komfortu najlepiej zdecydować się na wersje kołder całorocznych z dobra cyrkulacja powietrza. Wówczas zarówno w upale lato, jak i zimą będą utrzymywać odpowiednią temperaturę ciała śpiącej osoby. Poduszki wybieramy podobnie, a wymiary najlepiej dopasować do wystroju wnętrza oraz klimatu naszego pensjonatu.