Śmiertelnie potrącił 6-latkę w Sokołowie Podlaskim. Akt oskarżenia przeciwko kierowcy autobusu Beata Głozak 10.06.2024 14:36 Powinien zaciągnąć hamulec ręczny, ale tego nie zrobił. Jest akt oskarżenia przeciwko kierowcy autobusu, który w maju ubiegłego roku na przejściu dla pieszych w Sokołowie Podlaskim potrącił kobietę i dwójkę dzieci. W wyniku zdarzenia 6-letnia dziewczynka zginęła na miejscu.

Wypadek w Sokołowie Podlaskim (autor: Policja Sokołów Podlaski/Facebook)

– Mariusz T. jest oskarżony o umyślne naruszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym – mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Krystyna Gołąbek. - Kierował autobusem pomimo niesprawnego układu hamulcowego, która to niesprawność sygnalizowana była na pulpicie kierowcy, a nadto nie zachował szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do oznakowanego przejścia dla pieszych i w konsekwencji nie podjął na czas manewru hamowania przy pomocy sprawnego hamulca awaryjnego - tłumaczy.



Winę kierowcy wskazali biegli z zakresu oceny stanu technicznego pojazdu i wypadków drogowych. Mariusz T. złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło 12. maja 2023 roku na ul. Wolności w godzinach popołudniowego szczytu, kiedy kierowcy poruszali się z prędkością od 5 do 20 km/h.Autobus relacji Warszawa-Sokołów Podlaski potrącił przechodzącą przez przejście dla pieszych 40-letnią kobietę z dwójką dzieci. 6-latka zginęła na miejscu. Jej ciocia wraz 5-letnią siostrą, w ciężkim stanie trafiły do szpitala.

