Pierwsza tężnia solankowa w Sokołowie Podlaskim już otwarta Beata Głozak 16.07.2024 21:09 W Sokołowie Podlaskim zaczęła działać pierwsza na terenie miasta tężnia solankowa. Stanęła między ośrodkiem kultury a starostwem powiatowym. – To świetny pomysł – oceniają mieszkańcy Sokołowa.

4 Tężnia solankowa w Sokołowie Podlaskim (autor: RDC)

Pierwsza tężnia solankowa w Sokołowie Podlaskim jest już otwarta. Obiekt został umiejscowiony pomiędzy ośrodkiem kultury a starostwem powiatowym. Teren pod urządzenie przekazały władze Sokołowa, a samą tężnię zbudowali sokołowscy przedsiębiorcy.

– Jest to nasz pomysł autorski. To tężnia, która jest jedyna w powiecie sokołowskim. Działa ona na zasadzie rozpraszania solanki, akurat to jest solanka zabłocka, rozpraszana przez ultradźwięki. Robimy mgłę solną. Ma to wiele zastosowań przy leczeniu dróg oddechowych, alergii, nieżytów – mówi jeden z pomysłodawców Marcin Pasik.

Tężnia jest darmowa i dostępna dla każdego. Pierwsi mieszkańcy już z niej korzystają i chwalą pomysł.

„Mini tężnię” zamontowano wstępnie na miesiąc. To czy zostanie na dłużej i w jakiej formie będzie zależało od zainteresowania mieszkańców.

Źródło: RDC Autor: Beata Głozak/MC