Zima zaskoczyła kierowców. Kolejki do wulkanizacji na kilka godzin, zapisy na dwa tygodnie w przód Olga Kwaśniewska 21.11.2023 20:08 Zima zaskoczyła kierowców. Zwłaszcza tych na letnich oponach. Na wymianę ogumienia na ostatnią chwilę nie ma co liczyć. W Siedlcach kolejkach trzeba odstać kilka godzin, zapisy na godziny są nawet na dwa tygodnie wprzód.

RDC

Kolejki sięgają kilku godzin, a kalendarz zapisów nawet dwa tygodnie do przodu. Tak jest w Siedlcach. Zima zaskoczyła kierowców - ci pilnie potrzebują wymienić opony.

W tych warunkach jeździ się fatalnie - mówią kierowcy, z którymi rozmawiała nasza reporterka Olga Kwaśniewska.



Mamy ręce pełne roboty - przyznaje Michał Mioduszewski z mobilnego serwisu opon GumiMot i dodaje - warto wymieniać opony ze względu na bezpieczeństwo.

- Przede wszystkim opony zimowe mają całkowicie inny skład mieszanki, który jest w stanie sprostać tym warunkom. Mają takie jakby ząbki, które wgryzają się w lód, dzięki czemu można po takim oblodzeniu, jak dzisiaj, swobodnie jechać. Oczywiście warunkiem jest, żeby ta opona była nowa, żeby miała jakiś bieżnik, bo niestety bardzo dużo kierowców, mimo tego, że zmienia opony na zimowe, są to opony stare, które nie mają swoich właściwości - tłumaczy.

Do wymiany opon zachęcają też policjanci. W weekend na drogach powiatu siedleckiego i miasta doszło do 17 zdarzeń, minionej doby - kolejnych kilkanaście

- Mimo że nie ma obowiązku wymiany opon na zimowe, zalecamy jednak, by korzystać z opon adekwatnych do pory roku, z uwagi na ich odmienne właściwości i ich przyczepność do podłoża. Apelujemy także do kierowców o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze - mówi rzeczniczka Komendy Miejskiej Ewelina Radomyska.

Za wymianę opon 16-17" z wyważeniem zapłacimy w Siedlcach od 110 do 160 zł.

Czytaj też: „Strach chodzić po chodniku”. Śliskie drogi i ponad 200 interwencji strażaków na Mazowszu