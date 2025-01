Jest umowa na zimowe utrzymanie dróg w Siedlcach. Posypywarki w gotowości Beata Głozak 08.01.2025 17:16 Po porannej gołoledzi w Siedlcach miasto podpisało umowę na zimowe utrzymanie dróg. Jak przekazał naczelnik gabinetu prezydenta, po południu na ulice wyjeżdża specjalistyczny sprzęt. – Będą już posypywać w miejscach wskazanych chodniki i ulicy, gdzie będzie taka potrzeba – zapewnia Piotr Woźniak.

Jest umowa na odśnieżanie dróg (autor: Aga Król/UM Siedlce/FB)

– Będą już posypywać w miejscach wskazanych chodniki i ulicy, gdzie będzie taka potrzeba. Została podpisana umowa zgodnie z artykułem 214 punkt 5 ustawy PZP, to znaczy konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia – mówi naczelnik gabinetu prezydenta Piotr Woźniak.

Stało się to, mimo że Siedlce nie mają rozstrzygniętego przetargu na zimowe utrzymanie dróg, bo firmy, które wzięły w nim udział, odwołują się do Krajowej Izby Odwoławczej.

– Ta umowa obowiązuje do czasu rozstrzygnięcia tamtego postępowania, które zostało ogłoszone we wrześniu. Firma będzie już zobowiązana do tego, aby wykonywać usługę zimowego utrzymania dróg – wyjaśnia Woźniak.

Od grudnia miasto zlecało utrzymanie dróg, wysyłając zapytanie ofertowe do firm po wcześniejszej analizie prognoz.

– Niestety każdy samorząd na tego typu zlecenia ma określoną pulę pieniędzy, która już u nas się kończyła. Pan prezydent podjął więc decyzję o tym, aby zastosować ten tryb i abyśmy mogli dalej świadczyć te usługi – dodaje naczelnik.

Wczorajszej nocy takie zlecenie nie zostało zgłoszone i nad ranem kierowców i pieszych na ulicach i chodnikach powitała gołoledź.

