Zbierają podpisy przeciw budowie spalarni w Siedlcach

Mieszkańcy Siedlce będą zbierać podpisy pod petycją przeciwko spalarni odpadów w mieście. Osoby, które krytykują planowaną inwestycję, chcą zmobilizować do działania także innych. Przygotowaliśmy petycję do prezydenta, chcemy, by zrezygnował ze swoich planów – mówi inicjator akcji Łukasz Romański.