Wyższe kwoty dofinansowania. Zmiany w programie "Czyste Powietrze " Aneta Borkowska 20.12.2022 10:49 Na wymianę kopciucha lub termomodernizację domu będzie można dostać nawet 136 tys. zł. Nowe zasady dotyczą nie tylko podwyższenia kwoty dofinansowania czy podwyższenia progu dochodowego, ale także pozwolą najpierw docieplić dom, a dopiero później wybrać najkorzystniejsze źródło ciepła.

- Nowe zasady będą obowiązywać od 3 stycznia - mówi dyrektor siedleckiego zamiejscowego wydziału Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Agnieszka Kiljańczyk.



- Po pierwsze inflacja, po drugie dostosowanie się do cen rynkowych. Ale chcemy tez zachęcić przyszłych beneficjentów do składania wniosków do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła - zaznacza dyrektor.

To ważny program nie tylko ze względu na ochronę środowiska, ale także ochronę zdrowia - podkreśla wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- Badania, które pokazują, że choroby układu oddechowego spowodowane zanieczyszczeniem powietrza to jest około 17 tysięcy niepotrzebnych zgonów w ciągu roku wiec to jest małe miasto które w ciągu roku umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza. Ja nie muszę przekonywać, że czyste powietrze to także jest zysk dla polskiej ochrony zdrowia, wtedy wydatkowanych pieniędzy na potrzeby leczenia będzie zdecydowanie więcej - dodaje wiceminister.

Tylko w 2022 roku siedlecki wydział WFOŚ przyznał dotacje ponad 2,5 tys. wnioskom z subregionu siedleckiego na łączną sumę blisko 53 mln zł.

