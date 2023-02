Władze Siedlec chcą wybudować miejską biogazownię Olga Kwaśniewska 02.02.2023 14:22 W Siedlcach może powstać biogazownia. Chce tego prezydent miasta Andrzej Sitnik, który planuje ubiegać się o dofinansowanie na ten obiekt. W biogazowni przetwarzane byłyby odpady kuchenne.

Siedlce chcą budowy Siedlec (autor: Wikipedia/Patriciabombs)

- To dla nas duża szansa na realne oszczędności na ciepłej wodzie i ogrzewaniu - argumentuje prezydent Siedlec, Andrzej Sitnik. - To dawałoby szansę na kolejną możliwość pozyskania i ciepła i energii elektrycznej. Taka biogazownia w lato zabezpieczałaby cale zapotrzebowanie na ciepło dla całego miasta no i plus energia elektryczna, a przepisy dziś to warunkują, żeby takie instalacje tylko w taki sposób powstawały - wyjaśnia.

Władze Siedlec prowadzą rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie ewentualnego dofinansowania dla biogazowni.

Fundusz dofinansuje 50% kosztów budowy spalarni. W tej sprawie umowa została już podpisana w ubiegłym roku.

