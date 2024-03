Remont kanalizacji deszczowej na Cmentarnej w Siedlcach. Od jutra utrudnienia w ruchu Olga Kwaśniewska 19.03.2024 15:19 W związku z rozbudową ulicy Cmentarnej w Siedlcach od środy od godz. 06:00 nastąpi jej zamknięcie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojskową do skrzyżowania z ulicą Niedziałka. W ramach prac wyremontowana zostanie kanalizacja deszczowa. Utrudnienia potrwają do końca wakacji.

Uwaga, kierowcy w Siedlcach - będą utrudnienia. Od jutra częściowe zamknięcie jednego z najbardziej zatłoczonych skrzyżowań w mieście - Cmentarnej z Niedziałka. – Rozpoczną się prace przy remoncie kanalizacji deszczowej – mówi naczelnik wydziału dróg w Urzędzie Miasta Wojciech Cylwik.

– Na ulicy Cmentarnej w kierunku Niedziałka będzie wykonana duża kanalizacja deszczowa, która przejmie dosyć sporo wody właśnie z tamtego rejonu. Ona już była wcześniej przewidywana w ulicy Niedziałka. Przy wcześniejszym remoncie również była wykonywana. Teraz będzie kontynuowana i oczywiście poprawa nawierzchni. Budowa nowej nawierzchni, nowych chodników, oświetlenia, tudzież ścieżek rowerowych – mówi Cylwik.

Do Niedziałka będzie można dojechać od ul. Świrskiego, nie będzie się dało natomiast skręcić z Sokołowskiej i Wojskowej. Utrudnienia w sumie potrwają do końca wakacji, bo po kanalizacji - rozpocznie się całkowita przebudowa skrzyżowania i budowa w tym miejscu ronda. Prace pochłoną ponad 3,5 mln zł, z czego 2,2 mln to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

