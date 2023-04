Od października ruszy kierunek lekarski na siedleckim UPH. Jest zgoda MEiN Beata Głozak 17.04.2023 21:49 60 studentów kierunku lekarskiego zacznie od października studia na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Uczelnia dostała zgodę na jego uruchomienie od ministra edukacji i nauki. Uczelnia przygotowywała się do tego od lat, uruchamiając między innymi kierunki związane ze zdrowiem – pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.

Jak mówi kanclerz UPH Michał Kowal, uczelnia infrastrukturę przygotowywała systematycznie.

- Rozbudowa centrum symulacji medycznych, utworzenie laboratorium biologii molekularnej i genetyki i teraz ta kończąca się inwestycja, w postaci pracowni anatomii prawidłowej i pracowni mikroskopowej, to są te elementy tworzące zaplecze naukowo-dydaktyczne dla nowego kierunku - tłumaczy.





Siłą kierunku ma być też jego kameralność i wykwalifikowana kadra.

- W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym mamy wykształconą, utytułowaną kadrę z zakresu nauk podstawowych, nauk przedklinicznych. Udało się zdobyć kadrę lekarską. W większości ta kadra pochodzi z Siedlec, czyli mamy własną siedlecką kadrę lekarską - dodaje dziekan wydziału nauk medycznych i nauk o zdrowiu Jakub Radziszewski.





Nadzieję z nowym kierunkiem wiążą zarządzający powiatowymi szpitalami, którzy walczą z brakiem kadry lekarskiej.

- Myślę, ze gro studentów byłoby z naszych terenów. Miejmy nadzieję, że patriotyzm lokalny spowodowałby, że by wrócili później do nas. Myślę, że jest to dobry pomysł - mówi dyrektorka SP ZOZ-u w Łosicach Grażyna Podlipniak-Sobczyńska.





Uczelnia zamierza bardzo blisko współpracować z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim w Siedlcach, licząc, że stanie się on szpitalem klinicznym UPH.

