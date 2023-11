W Siedlcach otwarto Centrum Symulacji Medycznej dla Położnictwa Beata Głozak 27.11.2023 13:59 Zaawansowane technologicznie fantomy udają rodzącą kobietę oraz noworodka — tak jest w nowo otwartym Centrum Symulacji Medycznej dla Położnictwa w Siedlcach. Jest to jedno z nielicznych tego typu Centrów na Mazowszu. Otworzyła je Akademia Nauk Stosowanych Mazovia.

3 Otwarto Centrum Symulacji Medycznej dla położnictwa w Siedlcach (autor: RDC)

Akademia Nauk Stosowanych Mazovia w Siedlcach otworzyła Centrum Symulacji Medycznej dla Położnictwa. To jedno z nielicznych tego typu Centrów na Mazowszu. Zaawansowane technologicznie fantomy udają rodzącą kobietę oraz noworodka. Wszystko po to, aby studenci położnictwa mieli jak najlepsze warunki do nauki.

Kierownik Centrum Symulacji Medycznej dla Położnictwa Anna Bednarczyk opowiada, w co wyposażona jest inwestycja.

— Tutaj mamy salę identyczną jak sala porodowa, takie same łóżka, takie same monitory, mamy próżnię jeżeli byłaby nam potrzebne podłączenie na przykład ssaka. Mamy tlen, który możemy podać i oczywiście, co najważniejsze, monitorujemy skurcze, czyli mamy podłączone KTG — mówi Bednarczyk.

Praktyczne umiejętności w symulowanych warunkach klinicznych Centrum umożliwi studentom zdobywanie praktycznych umiejętności w symulowanych warunkach klinicznych, wykorzystując specjalistyczne fantomy i symulatory. Odwiedziła je reporterka Radia dla Ciebie.

Studenci podczas nauki są obserwowani przez lustro weneckie przez prowadzących. Przez poród reporterkę Radia dla Ciebie przeprowadziła pani Anna Bednarczyk.

Takie centra położnicze nie są standardem na mazowieckich uczelniach. W tej chwili takie znajdują się w Płocku i Warszawie.

Źródło: RDC Autor: Beata Głozak/JD