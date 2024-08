Marsz Pamięci po śmierci trzyletniej Emilki przejdzie ulicami Siedlec Beata Głozak 23.08.2024 18:01 Marsz Pamięci po śmierci trzyletniej Emilki, która miała być zagłodzona przez własną matkę, przejdzie 30 sierpnia ulicami Siedlec. W porozumieniu z ojcem dziewczynki organizuje go „Strajk Ojców Online” – nieformalny ruch zajmujący się tematem alienacji rodzicielskiej.



Grób trzyletniej Emilki (autor: RDC)

30 sierpnia w Siedlcach odbędzie się Marsz Pamięci po śmierci trzyletniej Emilki. Dziewczynka miała być zagłodzona przez własną matkę. Marsz organizowany jest w porozumieniu z ojcem Emilki przez „Strajk Ojców Online”. O celach marszu mówił przedstawiciel „Strajku” Wojciech Miga.

– Upamiętnienie dziewczynki w jakiś sposób. Taka kontynuacja, żeby nie zapomnieć się zbyt szybko o tej strasznej tragedii – powiedział.

Organizatorzy proszą o założenie, w miarę możliwości, ciemnych ubrań i wzięcie ze sobą maskotek. Apelują, aby był to marsz zadumy i pokoju.

– Nie będziemy tam wnosić żadnych okrzyków. W czasie tego marszu chcemy po prostu przejść w pokoju. To my dorośli ponosimy odpowiedzialność za dzieci. To też ofiara tego systemu, który wykształciliśmy latami – dodał.

Marsz rozpocznie się na skrzyżowaniu ulic Asłanowicza i Błonie, gdzie mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Przejdzie potem ulicami Konarskiego, Kościuszki, Starowiejską, aż do Wyszyńskiego, do bloku, w którym zmarła Emilia.

