Budowa autostrady w okolicy Siedlec jeszcze w maju. Jest zgoda wojewody na kolejny odcinek Olga Kwaśniewska 15.05.2023 20:01 Jeszcze w maju rozpoczną się prace na kolejnym odcinku autostrady A2. Tym razem drogowcy będą pracować na 19-kilometrowym odcinku Siedlce-Południe do Malinowca na Lubelszczyźnie. Wojewoda podpisał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, co w praktyce oznacza już przekazanie terenu wykonawcy.

Autostrada w okolicy Siedlec coraz bliżej. Jest zgoda wojewody na budowę kolejnego odcinka, prace jeszcze w maju (autor: RDC)

Drogowcy jeszcze w maju zaczną budowę autostrady A2 na odcinku Siedlce-Południe do Malinowca. To 19 km drogi. Wojewoda zgodził się na realizację inwestycji, więc teren będzie przekazany wykonawcy.

- Będzie to autostrada o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Ale to również drogi rozprowadzające, żeby ta autostrada była w pełni funkcjonalna, żeby można było korzystać z dwóch węzłów, które powstaną w ramach tej inwestycji, czyli Siedlce-Południe i Siedlce-Wschód. To również urządzenia ochrony środowiska, ekrany, przejścia dla zwierząt - tłumaczy kierownik mazowieckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jarosław Wąsowski.

W gminie Wiśniew kłopoty będą mieć mieszkańcy Mościbród i Helenowa, ale samorząd liczy na rozwój.

- Będą te miejscowości przedzielone w niektórych miejscach. W gminie Wiśniew mówię o Zachojniaku. W Helenowie będzie przebiegała autostrada poza miejscowością, ale odetnie dostęp do Ujrzanowa bezpośrednio drogą, która obecnie istnieje. No ale coś za coś. Już teraz widzimy zainteresowanie działkami na terenie gminy Wiśniew. Są inwestorzy, którzy chcą inwestować ze względu na powstającą niedaleko Wiśniewa autostradę - mówi wójt Krzysztof Kryszczuk.



W gminie Wiśniew do wyburzenia jest blisko 10 domów, z kolei w sąsiedniej gminie Zbuczyn - jeden. Trwają przygotowania do wprowadzenia czasowych organizacji ruchu w tych samorządach.

Koszt prac to ponad 700 mln zł. Inwestycja powinna zakończyć się na przełomie 2024 i 2025 roku.

Czytaj też: A2 między Mińskiem a Siedlcami się opóźni? Sprawdziliśmy, na jakim etapie jest budowa