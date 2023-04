Wiceprezes PPL: lotnisko w Radomiu i CPK nie kolidują, bo pełnią różne role Cyryl Skiba 28.04.2023 10:39 Lotnisko w Radomiu nie koliduje z planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym - podkreślał w „Poranku RDC” Stefan Świątkowski. Wiceprezes Polskich Portów Lotniczych komentował wpływ otwartego w czwartek portu na powstające CPK. Zaznaczał, że obiekty pełnią zupełnie różne role.

RDC

Lotnisko Warszawa-Radom zostało uroczyście otwarte w czwartek. Wiceprezes PPL, odpowiedzialny za nową inwestycję w Radomiu podkreślał, że te dwa lotniska spełniają zupełnie różne role.

- Hubowy jest portem transferowym i taki ma być CPK przede wszystkim. A Radom jest to lotnisko regionalne, z którego głównym ruchem będzie ruch tzw. point to point, czyli ludzie, którzy chcą lecieć konkretnie stąd konkretnie tam, a nie, że przesiąść się i polecieć bardzo daleko - mówił gość Grzegorza Chlasty.





Z Radomia raczej nigdy nie polecimy za ocean, bo nie jest to hub komunikacyjny.

- Nie spodziewamy się tam zbyt wielu lotów powiedzmy międzykontynentalnych, górnolotnie ujmując, ale spodziewamy się właśnie lotów wakacyjnych, spodziewamy się lotów do atrakcyjnych turystycznie miejsc typu Rzym czy Paryż. Tego się spodziewamy - tłumaczył Stefan Świątkowski.

Zakończenie prac budowlanych CPK planowane jest na rok 202, a otwarcia portu lotniczego można się spodziewać w lecie 2028 roku.

Posłuchaj całej rozmowy: Lotnisko w Radomiu