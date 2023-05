Tylko 20 proc. mieszkańców wsi zajmuje się rolnictwem. A. Stanny w RDC o raporcie PAN Adam Abramiuk 10.05.2023 11:04 Współczesna wieś to nie jest wieś sielankowa, znana z opowieści. Rola rolnictwa w jej obrazie się zmniejsza - mówiła „Poranku RDC” prof. Monika Stanny z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Instytut podsumował raport „Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich”. Był to etap IV - Dekada Przemian.

Prof. Monika Stanny i Grzegorz Chlasta (autor: RDC)

Prof. Monika Stanny mówiła w „Poranku RDC”, że wyniki raportu pokazały, że polska wieś zmienia się w strukturach społecznych, a nie gospodarczych.

- Zmiany są zdecydowanie za wolne, żeby można było mówić, że obraz gospodarczy musi się zmieniać. Że poprawia się jakość życia przez te elementy związane z gospodarką. Głównie jest to taka aktywność oddolna. To społeczeństwo lokalne ma możliwość przejęcia organizacji czy poprawy jakości życia przez różne inicjatywy. To główne przemiany na wsi - tłumaczyła.





Jak dodała, osoby faktycznie zajmujące się rolnictwem, stanowią mniejszość wśród zamieszkałych na wsi.

- To około 20 proc. mieszkańców - podkreśliła. - Te 300 tys. rolników, takich prawdziwych na 1,3 mln osób, które są w KRUS-ie, więc jest ten milion takich osób, które są powiązane z rolnictwem poprzez posiadanie ziemi, ale tym się nie zajmuje. Pozostałe osoby to jest aktywność społeczna. Są lokalne grupy działania, są koła gospodyń wiejskich przy Ochotniczych Strażach Pożarnych. Ta aktywność jednak tam funkcjonuje - mówiła Monika Stanny.





Od 25 lat Polska przechodzi okres głębokich przemian systemowych odchodząc od gospodarki typu „realnego socjalizmu" na rzecz wzrostu znaczenia rynku, indywidualnej przedsiębiorczości i lokalnej samorządności. Identyfikacja sposobów przystosowywania się gmin do zmieniających się warunków biorąc pod uwagę obecny poziom zaawansowania procesów dezaagraryzacji gospodarczej wsi, fazy rozwoju demograficznego (charakteryzującej się zawężoną reprodukcja zasobów pracy po okresie reprodukcji silnie rozszerzonej), to jeden z głównych problemów analizowanych w projekcie MROW. Sposobów takich jest w rzeczywistości tyle ile gmin. Zastosowane procedury badawcze ujawniły, że można różnorodność tą poddać pewnemu grupowaniu wyróżniającemu podobne mechanizmy dostosowawcze. Okazało się, że pewne z nich charakterystyczne są dla obszarów Polskich wschodniej, inne zachodniej oraz że istnieje pewien związek między osiągniętym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego i jego cechami strukturalnymi - czytamy w raporcie. Cały dostępny jest TUTAJ.

