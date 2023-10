Poprawi się bezpieczeństwo na linii kolejowej pomiędzy Radomiem a Dęblinem Anna Orzeł 13.10.2023 16:49 Dzięki podpisanej dziś umowie na linii kolejowej pomiędzy Radomiem a Dęblinem pojawi się system zdalnego sterowania. Wartość kontraktu to 21 milionów złotych. — Takie inwestycje to konieczność — zapewnia dyrektor Zakładów Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej Krzysztof Pióro.

Wyższy poziom bezpieczeństwa na linii Radom – Dęblin (autor: PLK SA)

Jest umowa na system zdalnego sterowania na kolei między Radomiem a Dęblinem. Nowoczesne systemy pozwolą poprawić bezpieczeństwo.

Dyrektor Zakładów Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej Krzysztof Pióro zapewnia, że takie inwestycje to konieczność.

— Jest to system sterowania, który umożliwia bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów i nadzór pracy dyżurnego ruchu, który w tym momencie już tylko na jednej stacji będzie miał swoje stanowisko i będzie właśnie sterował wszystkimi czterema stacjami. Natomiast system będzie pilnował, żeby on nie popełnił błędu. On uniemożliwia na przykład przyjęcie pociągu na ten sam tor, pomaga w ustawieniu drogi przebiegu — mówi Piórko.

Wyższy poziom #bezpieczeństwo w ruchu kolejowym oraz sprawniejsze przejazdy🚄to efekty zaplanowanych prac na odc. #Radom-#Dęblin. Podpisana umowa z wykonawcą na przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Inwestycja realizowana będzie w ramach KPO. 👉 https://t.co/IwIhivShAk pic.twitter.com/4haTYDfalc — PKP PLK SA (@PKP_PLK_SA) October 13, 2023

Obecnie system sterowania działa jedynie na stacji Jedlnia Letnisko.

Prezes Zakładów Automatyki Kombud, Artur Marcinkiewicz tłumaczy, że celem jest dołączenie kolejnych przystanków.

— Po zrealizowaniu tego zadania, do zdalnego sterowania zostaną włączone stacje Żytkowice, Pionki i Garbatka-Letnisko, czyli z jednego miejsca będzie można sterować tymi czterema stacjami. Każda inwestycja służy poprawie bezpieczeństwa, czy to na przejazdach kolejowych, czy bezpieczeństwa ruchu pociągów — zaznacza Kombud.

Wykonawca ma 14 miesięcy na realizację zadania. Wartość kontraktu to 21 milionów złotych.

Czytaj też: Afera korupcyjna w Radomiu. Dwie osoby z zarzutami