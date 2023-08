Ponad dwa razy mniej kierowców łamie przepisy na obwodnicy Białobrzegów Iwona Rodziewicz-Ornoch 10.08.2023 15:12 Odcinkowy pomiar prędkości nowej generacji na obwodnicy w Białobrzegach przynosi efekty. Liczba naruszeń z ponad dziewięciu tysięcy spadła do niecałych czterech. — Kolejne tygodnie pokazują, że naruszeń jest coraz mniej, czyli kierujący, którzy otrzymali już wezwania za przekroczenie dozwolonej prędkości, mają świadomość działania tego systemu na drodze ekspresowej — mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego.

Pomiar prędkości (autor: Alexander Blum CC BY 4.0 via Wikimedia Commons)

Mniej kierowców łamie przepisy na obwodnicy Białobrzegów. Odcinkowy pomiar prędkości nowej generacji zdał egzamin. W drugim miesiącu działalności systemu — w porównaniu z pierwszym — odnotowano ponad dwa razy mniej przekroczeń.

Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego informuje, że wystawiono niecałe cztery tysiące wezwań.

— Kolejne tygodnie pokazują, że naruszeń jest coraz mniej, czyli kierujący, którzy otrzymali już wezwania za przekroczenie dozwolonej prędkości, mają świadomość działania tego systemu na drodze ekspresowej. Liczba naruszeń z ponad dziewięciu tysięcy spadła do niecałych czterech — mówi Kól.

Kolejne odcinkowe pomiary prędkości nowej generacji zostaną zamontowane na Mazowszu w okolicy Nieporętu i Zielonki, na obwodnicy Mszczonowa i w Otrębusach. Na przełomie sierpnia i września wykonawca zacznie instalację bramownic dla kamer.

— Do końca września powinny być zamontowane, a kiedy zostaną uruchomione, to nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ wynika to z czynników zewnętrznych, czyli z zapewnienia przyłącza energetycznego, które realizuje zakład energetyczny. Bez prądu tego nie włączymy — dodaje Król.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego zamontuje w Polsce w sumie 39 odcinkowych pomiarów prędkości nowej generacji.

