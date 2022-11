Mniej ozdób świątecznych w tym roku w Radomiu. Miasto ogranicza iluminacje Iwona Rodziewicz-Ornoch 12.11.2022 19:30 Świąteczna iluminacja w Radomiu w tym roku w okrojonym zakresie. Miasto rozważa także ograniczenie czasu jej działania - dowiedziało się RDC. Musimy oszczędzać, bo prąd jest coraz droższy - mówi wiceprezydent Radomia Mateusz Tyczyński.

Mniej ozdób świątecznych w tym roku w Radomiu. Miasto ogranicza iluminacje (autor: UM Radom)

- Na pewno ograniczymy liczbę elementów świątecznej iluminacji, szczególnie tych, które są jeszcze starszego typu i potrzebują więcej prądu. Rozstawimy na ulicy Żeromskiego tunel świetlny. On jest ledowy, energooszczędny i jego eksploatacja będzie nawet tańsza niż normalne oświetlenie tej ulicy - tłumaczy wiceprezydent Radomia.





- Nowsze ozdoby, które tradycyjnie cieszą oczy radomian na Placu Corazziego, będą i w tym roku - pociesza Tyczyński. - Są relatywnie nowe, więc znajdą się i w tym roku, natomiast co do innych elementów iluminacji miasta, tutaj będziemy podchodzić ostrożnie i część z tych, które co roku Państwo widzieli, na pewno nie znajdą się na mieście - dodaje.



Iluminację świąteczną z powodu wysokich kosztów energii ograniczyły także Siedlce i Ciechanów.

Czytaj też: Bez imprez sylwestrowych w miastach Mazowsza