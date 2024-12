Przebieg S12 podzieli gminę Kowala? „To może oddzielić ją od regionu” Anna Orzeł 03.12.2024 19:03 Nowa droga jest potrzebna i nikt co do tego nie ma wątpliwości. Problemem jest wybór najmniej korzystnego dla Kowali wariantu przebiegu „dwunastki” — mówi w rozmowie z Polskim Radiem RDC wójt gminy Wiesław Pachniewski. Chodzi o przebieg trasy S12, która uzyskała decyzję środowiskową. Budowa drogi, oprócz podzielenia podradomskiej gminy, wiążę się też z wyburzeniem kilkunastu domów. — Trasa może spowodować oddzielenie Kowali od regionu — podkreśla jedna z mieszkanek.

Przebieg S12 podzieli gminę Kowala? (autor: Gmina Kowala)

Przebieg drogi ekspresowej S12 podzieli podradomską gminę Kowala, a już dziś dzieli jej mieszkańców. Inwestycja uzyskała decyzję środowiskową, a za rok ogłoszony zostanie przetarg na budowę.

Jak mówi wójt Wiesław Pachniewski, nowa droga jest potrzebna i nikt co do tego nie ma wątpliwości. Problemem jest wybór najmniej korzystnego dla Kowali wariantu przebiegu „dwunastki”.

— Przebieg preferowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad nie jest przebiegiem naszych marzeń. Tnie nam gminę w taki sposób, który będzie utrudniał korzystanie z istniejących ciągów komunikacyjnych z dostępem do centrum Kowali, do przychodni, do szkół, do przedszkola czy kościoła — mówi Pachniewski.

Budowa drogi wiążę się też z wyburzeniem kilkunastu domów, ale to nie jedyna niedogodność.

— Trasa może spowodować oddzielenie Kowali od regionu. Będzie to na pewno dużym utrudnieniem — podkreśla jedna z mieszkanek gminy.

Sześćdziesiąt siedem kilometrów nowej drogi ekspresowej połączy Łódź z Puławami.

