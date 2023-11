Wiemy, kiedy SOR w szpitalu na Józefowie w Radomiu przyjmie pierwszych pacjentów Wojciech Kowalczewski 10.11.2023 07:18 Pierwsi pacjenci na nowym SOR w szpitalu na Józefowie w Radomiu zostaną przyjęci najpóźniej na początku przyszłego roku - informuje wiceprezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Łukasz Skrzeczyński. Prace budowlane zakończyły się pod koniec sierpnia tego roku. Wciąż trwa wyposażanie obiektu – mówi Skrzeczyński.

SOR w Radomiu (autor: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu)

Jest wyremontowany od końca sierpnia, pacjentów przyjmie najprawdopodobniej z początkiem roku. Chodzi o Szpitalny Oddział Ratunkowy Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. To dlatego, że wciąż trwa wyposażanie obiektu.

- Sprzęt, który jest dostarczany do szpitala, właściwie jest doposażany w tym momencie szpital od środka i czas dostaw nam warunkuje otwarcie tego obiektu. Myślę, że początek stycznia to będzie data, kiedy będzie funkcjonować. Budynek jest już odebrany, kwestia wyposażenia i tych dostaw, które teraz docierają - mówi Łukasz Skrzeczyński, wiceprezes lecznicy.



SOR w Radomiu na największy Szpitalny Oddział Ratunkowy na Mazowszu, jeden z najnowocześniejszych w Polsce. Jest tam 350 miejsc w poczekalniach i 28 łóżek obserwacyjnych. Z myślą o najmłodszych pacjentach powstała także strefa wyłącznie dla dzieci. Do dyspozycji chorych są pracownie USG, RTG oraz tomografii komputerowej. Nowy SOR będzie został połączony z głównym budynkiem szpitala specjalnym łącznikiem.

