Kardiolodzy z Radomia szkolą się z nowoczesnych metod udrażniania tętnic Anna Orzeł 21.11.2022 17:53 Radom chce dołączyć do zaledwie kilku ośrodków medycznych w Polsce, w których stosuje się wszystkie nowoczesne metody udrażniana tętnic. Kardiolodzy właśnie się szkolą, projekt edukacyjny potrwa rok.

Kardiolodzy z Radomia szkolą się z nowoczesnych metod udrażniania tętnic (autor: Radomski Szpital Specjalistyczny)

Choroby układu krążenia uniemożliwiają normalne funkcjonowanie i zagrażają życiu.

- Tak było u ponad 50-letniej kobiety, dla której zabieg był jedyną szansą - tłumaczy prof. Grzegorz Sobieszek z 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie. To on szkoli radomskich medyków.



- To są zabiegi starych zamknięć, przewlekłych zamknięć tętnic wieńcowych, tzw. CTO. To są najtrudniejsze zabiegi w kardiologii inwazyjnej. Wymagają specjalnych metod, specjalnych maszyn i przede wszystkim umiejętności - wyjaśnia profesor.

- Chcemy dać chorym możliwość leczenia się na miejscu - mówi dr Wojciech Dworzański z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

- Wspólnie z panem profesorem będziemy prowadzić takie warsztaty. Pan profesor będzie przyjeżdżał, dwa razy w miesiącu na bardzo ciężkie zabiegi. Wspólnie robimy tych pacjentów, żeby nie było takiej sytuacji, że chory będzie musiał przyjeżdżać czy do Warszawy czy do Karkowa do dużych ośrodków kardiologicznych - dodaje doktor Dworzański.

Na razie w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wykonuje się około sześciu takich zabiegów miesięcznie.

Po zakończeniu projektu ma być ich kilka razy więcej.

