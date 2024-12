Pomnik Radomskich Lotników przeszedł kluczowe testy. Iskry nie urwą się z cokołu Wojciech Kowalczewski 02.12.2024 11:16 W Radomiu odbył się jeden z najważniejszych testów przed rozpoczęciem budowy Pomnika Radomskich Lotników. Iskry, samoloty, które na nim zawisną, przeszły próby obciążeniowe. Dzięki temu konstruktorzy będą mogli przystąpić do budowy pomnika.

Testy Iskry (autor: RDC)

Za konstruktorami punkt kulminacyjny prac związanych z budową Pomnika Radomskich Lotników. Pierwszy samolot Iskra przeszedł próby obciążeniowe.

Cała instalacja będzie się składać z czterech samolotów w rozlocie, które zostaną umocowane na stalowej, ponad 16–metrowej konstrukcji.

Jarosław Kowalik, który był inicjatorem budowy pomnika, mówi, że to kluczowy moment dla inwestycji.

– Konstrukcja wytrzyma to wszystko, dzięki temu będziemy mogli w następnych samolotach montować identyczne elementy niemal seryjnie. Następnie przystąpimy do wykonania samych wysięgników. To jest punkt kulminacyjny naszych półrocznych prac przy tym samolocie – relacjonuje.

Testy odbywały się pod nadzorem ekspertów.

Piotr Jaśkowski, inżynier lotniczy z Airbus Poland zapewnia, że samoloty nie urwą się z cokołu i pomnik będzie bezpieczny.

– Chodziło o to, żeby porównać i wykazać praktycznie, że obciążenia budowlane są dużo mniejsze niż brane pod uwagę przez konstruktorów samolotów, w locie. Taki samolot nie ma prawa urwać się z cokołu – tłumaczy Jaśkowski.

Pomnik Radomskich Lotników stanie na rondzie Narodowych Sił Zbrojnych .

Monument ma być gotowy przed sierpniowymi pokazami Air Show w przyszłym roku.

