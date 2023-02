Inwestycja za 180 mln zł, czyli „finansowe centrum Polski” w Radomiu Anna Orzeł 27.02.2023 06:26 180 mln zł warta jest inwestycja, którą planuje w Radomiu resort finansów. Chodzi o rozbudowę istniejącego już Centrum Przetwarzania Danych. Projekt ma strategiczne znaczenie i nazywany jest „finansowym sercem Polski”.

Serwerownia w Radomiu do rozbudowy (autor: Mapy Google)

Instytucja, której budowę zakończono 12 lat temu, praktycznie wykorzystała już swoje możliwości, dlatego jak tłumaczy szef sejmowej Komisji Finansów Publicznych poseł Andrzej Kosztowniak, konieczna jest jej rozbudowa.

– Przygotowywany jest projekt budowlany i mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach trafi on do urzędu miejskiego. Da to również kilkadziesiąt miejsc bardzo dobrze płatnych i wyspecjalizowanych – mówi Kosztowniak.

Z kolei jak zapewnia rzecznik radomskiego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego prof. Dariusz Trześniowski, uczelnia jest gotowa do współpracy z ministerstwem finansów.

– Nasi informatycy są przygotowani do tego, żeby wejść do takiej serwerowni z całym swoim kapitałem wiedzy. Mamy też kierunek na Wydziale Prawa i Administracji bezpieczeństwo zewnętrzne, który zajmuje się między innymi także cyberprzestępczością – mówi.

Budowa inwestycji powinna rozpocząć się w drugim kwartale tego roku.

